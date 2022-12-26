В Вологде предпоследний этап ремонта водовода из озера Кубенское закончится весной 2023 года

Администрации города Вологды заявила, что 3 этап ремонта тракта водоподачи из Кубенского озера будет окончен весной 2023 года.

«Мы комплексно занимаемся проблемой водоснабжения. Основной забор воды происходит из реки Вологда, а водовод из озера Кубенское позволяет нам иметь резервный источник. Тракт водоподачи находится в аварийном состоянии, поэтому продолжаем его ремонтировать. Третий этап работ, который мы выполняем в этом году, предполагает замену ветхого участка тракта протяженностью 1,6 км сетей. Стальные трубы мы меняем на более надежные полиэтиленовые диаметром 1200 мм. Те объемы, которые были запланированы, на этот год, выполнены. А закончим этап весной 2023 года. На данный момент уложено 310 метров трубы, сварено и подготовлено для укладки еще 470 метров. Самое сложное будет пройти через трассу М 8 «Холмогоры», чем будем заниматься в следующем году», - рассказал Мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Тракт был построен еще в 1987 году и на момент начала капитального ремонта износ составлял 100%. Работы проводятся в 4 этапа с 2018 по 2024 год. Это капитальный ремонт участка протяженностью более 5 км.

Четвертый этап предусматривает замену ветхого участка тракта из стальных труб на трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм; выполнение переключения существующего и нового водоводов. Общая стоимость работы по последним двум этапам 301, 8 млн рублей. Это средства федерального, регионального и городского бюджетов.

На тракт водоподачи из Кубенского озера переключаются, когда река Вологда сильно мелеет летом, либо когда качество исходной воды в реке падает в связи в паводковыми явлениями или оттепелью. Последний раз такая ситуация возникла в конце ноября 2022 года