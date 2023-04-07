В Вологде за полмиллиарда отремонтируют мост в Кувшиново

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде стартовал конкурс на капитальный ремонт моста через реку Вологду к поселку Кувшиново. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Чиновники объявили невероятную стартовую стоимость работ: 511, 8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Фото: Евдокия САХАРОВА

«Благодаря Губернатору Олегу Кувшинникову в нацпроект «Безопасные качественные дороги», объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, удалось включить ремонт не только дорог, но и мостов. Сейчас по этому проекту обновляется мост через реку Шограш в створе ул. Конева. На очереди - мост через реку Вологду в поселке Кувшиново. Он построен в 1978 году, и на сегодняшний день его габариты не удовлетворяют требованиям двухполосного движения, по нему невозможно одновременно проехать двум машинам и пройти пешеходам. Работы начинаем в 2023 году и завершим в 2024-м. В ходе ремонта предстоит расширить мост с 5 до 9 метров, сформировать две полноценные полосы движения и тротуар для пешеходов по обеим сторонам проезжей части. Также в рамках капитального ремонта будут выполнены работы по переустройству освещения», - сообщид мэр Сергей Воропанов.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Контракт планируют подписать в конце апреля. На время капитального ремонта транспортную и пешеходную связь поселка с городом сохранят.

Фото: Евдокия САХАРОВА