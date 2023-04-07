Проблему борьбы с борщевиком вологодские депутаты поднимают на федеральном уровне

Борщевик на берегу реки Шограш в Вологде. Фото: Евдокия САХАРОВА

О необходимости разработки комплексной федеральной программы по борьбе с борщевиком Сосновского выступили вологодские депутаты сразу на двух площадках ПАСЗР В Великом Новгороде и Калининграде состоялись заседания комитетов ПАСЗР.

Депутат Александр Гордеев. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В рамках работы комитета по местному самоуправлению парламентского объединения Александр Гордеев выступил с инициативой, разработанной в ЗакСобрании Вологодской области. Она касается проблемы распространения борщевика Сосновского. Она актуальна для многих регионов страны: агрессивное растение отвоевывает каждый год значительные площади, причиняет ущерб сельскому хозяйству и создает угрозу здоровью людей.

Как сообщил в выступлении Александр Гордеев, если в 2005 году в Вологодской области было выявлено 925 гектаров заросших борщевиком земель, то уже в 2019 году по данным ОМСУ площадь зарастания составила 7,3 тысячи гектаров. "В 2020 году в регионе было принято решение провести основательный мониторинг зарастания борщевиком через спутниковую систему связи, результаты поразили - эта площадь уже составила 28 тысяч гектаров", - назвал цифры депутат.

В Псковской области растение растет на площади 20 тысяч гектаров, в Ленинградской области - 14 тысяч гектаров, в Новгородской области – 6 тысяч гектаров, в Калининградской области - 5,5 тысяч.

Все регионы пытаются бороться с сорняком, из региональных бюджетов выделяются субсидии на обработку земель. Так, в Вологодской области в рамках областной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области" предусмотрены субсидии муниципальным образованиям: в 2022 году - 70 млн рублей и обработано 2,9 тысяч гектаров земли, на 2023 год - 102,4 млн рублей для проведения работ на 3,2 тысяч гектаров.

Это больше, чем в других регионах Северо-Запада. В 2022 году Ленинградской области из областного бюджета было выделено 50,7 млн рублей на обработку 4,5 тысяч гектаров. В Псковской области с 2019 по 2022 год было выделено порядка 31 млн рублей из областного бюджета.

"Однако этого недостаточно для полного его истребления. Остаются проблемы, которые без поддержки федерального уровня не решить", - отметил Александр Гордеев.

Депутат Андрей Клеков. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Эту же проблему с коллегами из 11-ти субъектов РФ обсуждал в ходе заседания комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу Андрей Клеков.

Депутат отметил отсутствие комплексного подхода к обработке земель федерального значения при борьбе с сорняком, в том числе земель транспорта, энергетики, водоохранных зон, лесного фонда. Также невозможна обработка земель, собственники которых не установлены. Кроме того, отсутствует административная ответственность на федеральном уровне на недобросовестных собственников-граждан, которые не проводят на своих участках мероприятия по обработке земель от борщевика.

По словам депутата, в 2021 году в адрес Правительство было направлено обращение для разработки дополнительных комплексных мер на федеральном уровне, но вопрос остается нерешенным. Поэтому делегация вологодских депутатов выходит с инициативой повторно.

«Мы предлагаем разработать и принять федеральную программу, которая будет предусматривать межотраслевое взаимодействие всех уровней власти. В рамках программы работы по уничтожению борщевика должны проводиться на условии софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов. Считаем, что такой комплексный подход к решению рассматриваемой проблемы будет не только способствовать ограничению распространения сорного растения борщевик Сосновского по территории нашей страны, но и позволит существенно сократить зоны его произрастания», - подчеркнул Андрей Клеков.

Отметим, что депутаты комитетов ПАСЗР, на которых рассматривался этот вопрос, единогласно поддержали предложение вологжан.