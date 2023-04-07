Кирилло-Белозерский монастырь планируют захватить поляки, литовцы и туристы

На Вологодчине впервые после пандемии вновь пройдет межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада». Этот фестиваль входил в топ-5 лучших культурных событий России. Мероприятие традиционно собирало тысячи зрителей и сотни участников военно-исторических клубов. Последние 3 года однако с весельем пришлось завязать. В том числе и из-за реставрации на территории музея-заповедника.

В этом году фестиваль, посвящённый осаде монастыря польско-литовскими захватчиками в XVII столетии, запланирован в Кириллове на 24 и 25 июня.

Зрителям покажут, каким образом более 400 лет назад кирилловская обитель выдержала нападения интервентов, которыми были разорены и сожжены соседние земли.

«Государева крепость, находящаяся в Кириллове, нападающим оказалась не по зубам. Это единственный на русском севере монастырь, который выдержал осаду и не дал захватчикам завладеть бесценными сокровищами, – рассказывают научные сотрудники музея. – К 1600 году обитель имела мощнейшие (по тому времени) каменные стены с башнями и укреплениями, которые не пропустили врага на свою территорию. С 1612 по 1618 годы на крепость нападали несколько раз. Первый натиск врага монастырь испытал 20 августа 1612 года. Тогда неприятель опустошил и сжег большинство деревянных построек, находившихся за пределами стен, но нападать не решался.

В главной битве за крепость, конных дефиле и состязаниях, полевых сражениях, артиллерийских турнирах и средневековых забавах принимают участие сотни профессионалов своего дела – представители военных клубов со всей страны.

«Это очень зрелищный фестиваль! – рассказывает завотделом культурно-массовых мероприятий Кирилло-Белозерского музея-заповедника Сергей Беляшов. – Тысячи посетителей музея приезжают посмотреть, как люди, переодетые в аутентичные костюмы, вооруженные саблями и мушкетами, бердышами и копьями, сражаются друг с другом! Как русские стрелки отражают атаку воинов из корпуса Якоба Делагарди с французскими и шотландскими наёмниками! Здесь на подмогу шведским союзникам спешит элитная кавалерия – польские крылатые гусары. У каждого участника клуба исторической реконструкции своя роль. Тут и стрелки, и копейщики, и пушкари, и воины конницы. При этом, даже внутри клубов устраиваются зрелищные состязания: дуэли, конные турниры и многое другое».

На фестивале будет работать средневековая ярмарка и аттракционы; звучать прекрасная музыка, исполняющаяся на средневековых инструментах, например, на волынке, колесной лире и мандочелло.

Зрители смогут попробовать себя в турнирах лучников и в историческом фехтовании. Самым любопытным представится возможность познакомиться с бытом воинов - у стен Кирилло-Белозерской обители будет разбит лагерь, в котором будут жить воины и их жёны с детьми. Тут любопытствующие могут познакомиться с одеждой жителей XVII века, утварью и традициями.

Фото Кирилло-Белозерский музей-заповедник.