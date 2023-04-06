Глава Вологды передал посылки мобилизованным

Фото ЗСО

Глава Вологды Юрий Сапожников съездил в командировку, где встретился с командиром 2 мотострелкового батальона 380 МСП в Курской области. Он передал оборудования и материалы, которые помогли закупить организации Вологды и вологжане. Все по конкретному запросу от комбата: тепловизоры, миноискатели, генераторы, GPS-навигаторы, моторное масло и фильтры, медикаменты и обеззараживатели для воды, продукты питания, бутилированная вода и бытовая химия. Тепловизоры ушли и бойцам разведроты 380 мотострелкового полка. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО.

По поручению губернатора кандидат медицинских наук Юрий Сапожников проверил работу медслужбы батальона.

Фото ЗСО

«Подразделение меняет дислокацию, поэтому и медицинская служба тоже находится в новом месте. Коллеги только обустроились. Понятно, что на передовой действительность совсем другая. Но в целом, условия деятельности медслужбы вопросов не вызывают. Парням пожелал скорейшего выздоровления, коллегам – чтобы каждого пациента удавалось излечить!» – прокомментировал глава областной столицы.

В подразделение также прибыли медсредства: обезболивающие и жаропонижающие, средства от кашля, расстройства пищеварения, витамины, тактические носилки и аптечки.

И конечно, бойцам передали именные посылки от близких. На передовую Юрий Владимирович доставил гуманитарную помощь из Белозерска, Никольска, Череповецкого района, Вожеги, Сямжи и Вологды.

Фото ЗСО

Гуманитарный груз от Управления Федерального казначейства по Вологодской области Глава Вологды Юрий Сапожников передал в один из батальонов 380 мотострелкового полка, находящийся непосредственно на линии боевого соприкосновения в условиях визуального контакта с противником.

«Пообщался с бойцами, спросил, в чем есть потребность. Сейчас ребятам нужны тепловизоры. На передовой это необходимая вещь! Приборы позволяют вести круглосуточное наблюдение в любых погодных условиях. Нужно обеспечить в ближайшее время хотя бы бойцов в охранении», – добавил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Если вы хотите помочь и приобрести оборудование для мобилизованных вологжан, уточните информацию по телефонам – 708-102 доб. 203 и 8-900-507-87-48. Адрес: Козленская, 6, кабинет 109.