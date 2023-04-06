Инициативу вологжан о поддержке сельского хозяйства одобрили

6 апреля в Калининграде прошло заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Одним из главных тем стало обсуждение инициативы, которую представил председатель комитета по агропромышленному комплексу и продовольствию Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Клеков. Вологжане запросили увеличить бюджет для подотраслей животноводства и растениеводства в регионах Северо-Запада. Об этом соообщила пресс-служба ЗСО Вологодчины.

Анализ ситуации в регионах показал, что на данный моммент объем господдержки из федерального бюджета отдельным подотраслям растениеводства и животноводства пока ниже уровня прошлого года не только на Вологодчине, но и в субъектах СЗФО.

«Вместе с тем, необходимо сохранить достигнутые темпы развития сельскохозяйственного производства, - отметил Андрей Клеков. - Учитывая имеющийся рост затрат на сельскохозяйственную технику, запасные части, минеральные удобрения, средства защиты растений увеличение поддержки подотраслей растениеводства и животноводства актуально для всех аграриев Северо-Запада».

Парламентарии профильного комитета ПАСЗР единогласно поддержали предложение коллег из Вологодской области. В адрес Правительства РФ будет направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность увеличения объема ассигнований на поддержку растениеводства и животноводства.