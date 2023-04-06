Сокол лихорадит от вонючей воды в кранах

Воду в Сокол везут цистернами из Кадникова.

Сокол все еще трясет от плохого качества воды, которая поступает в дома из сетей. Такая дде вожа и в колонках. Накануне власти заверили, что вода уходит с очистных почти без неприятного запаха. Сегодня в городе началась промывка водопроводных сетей. Процесс это нескорый, коммунальщики будут заниматься целый день. Несомненно, все грязь долна будет еще быть слита.

А пока - в детские сады и школы воду подвозят в цистернах. Жители жалуются на отсутствие бутилированной воды в продаже.

Накануне вечером появилось официальное объяснение произошедшего. «При повороте течения реки Сухоны смывы дождевых и талых вод с территории города, условно чистые воды промышленных предприятий поступают на водозаборные очистные сооружения и требуют большего расхода реагентов. С целью предотвращения ухудшения качества воды увеличена доза химических реагентов, усилен лабораторный контроль качества воды в источнике водозабора и очищенной воды. На выходе со станции II подъема перед подачей в распределительную сеть г. Сокола питьевая вода соответствует СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — ответили жителям в МУП «Коммунальные системы».

По мнению жителей, река, действительно, меняет течение. Талые воды, стекающие из многочисленных притоков в Присухонскую низменность, заставляют реку повернуть вспять. Как сообщает портал Город Во, в основном, это реки Вологда и Лежа, впадающие практически на одном участке реки. Такое происходит каждый год, но проблема с водой в городе возникла впервые.

Напомним, как определяется запах и вкус воды на очистных. Воду нюхают: "Чтобы определить наличие запаха, просто открывают бутылку, в которой доставлена проба, и поверхностно втягивают носом воздух в 3-5 см от ее горлышка.

Затем воду (около 100 мл) переливают в широкогорлую колбу и нагревают на плите до нужной температуры, не закрывая. После этого воду взбалтывают вращательным движением и вновь оценивают запах..."

Работа несложная. А вот так определяют вкус воды: нужно сделать небольшой глоток воды (15-20 мл) и в течение нескольких секунд подержать ее во рту.

Портал Ньюс Во напоминает, что в январе 2022 года в Соколе была запущена система очистных сооружений водозабора после масштабной модернизации. Тогда власти сообщали, что качество питьевой воды теперь соответствует всем санитарным требованиям.