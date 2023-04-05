В Segezha Group лучшие показатели промбезопасности среди лесных компаний

Среди компаний российской лесной промышленности Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») выделяется одним из самых низких коэффициентов производственного травматизма.

По итогам 2022 года на многих предприятиях компании этот показатель – нулевой. Здесь не было нарушений техники безопасности, повлекших за собой временную нетрудоспособность персонала. Эффективно отработали прошлый год также филиалы ООО «Сегежская упаковка» в Сальске Ростовской области и Лобне Московской области, а также Приангарский ЛПК в Красноярском крае. На других производственных активах отмечались единичные случаи травм и профзаболеваний.

Расходы компании на охрану труда ощутимо выросли – с 366 млн руб. до 448 млн руб. год к году. Средства направлены на улучшение условий труда, аттестацию рабочих мест, проведение медицинских осмотров и санитарно-профилактических мероприятий, укомплектование рабочих мест аптечками и средствами индивидуальной защиты, а также на обеспечение противопожарной безопасности.

В 2022 году на всех предприятиях Segezha Group была проведена сертификация системы управления ОТ и ПБ по ИСО 45001 (Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья). С 46 до 127 увеличено количество совместных комитетов по охране труда с непосредственным участием персонала.

Особое внимание компания уделяет безопасности труда сотрудников с врожденными ограниченными физическими возможностями. Segezha Group гарантирует для них квоты по вакансиям, создает условия в соответствии с индивидуальным планом развития (ИПР). У каждого – сокращенный рабочий день или смена, ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск. При этом, оплата идет как за штатную продолжительность рабочего времени. Всего в коллективе холдинга на таких особых условиях трудится 160 человек.

«Предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций на предприятиях нам помогает общая культура безопасности труда и четко выстроенная система контроля за соблюдением требований техники безопасности. Основные производства оборудованы учебными классам с тренажерами, где отрабатываются алгоритмы оптимально безопасного поведения работника в стандартных ситуациях. У нас также наработан уникальный опыт надежного и своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций и травм», - говорит Юрий Черницев, вице-президент по безопасности Segezha Group.

На темы охраны труда и промышленной безопасности в компании ведется постоянная разъяснительная работа, организуются теоретические курсы и практические занятия.

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