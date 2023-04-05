Дед Мороз лично встретил альпаку, прибывшую в Великий Устюг из Москвы

Стоп-кадр видео "Российский Дед Мороз", ВКонтакте.

Дед Мороз лично встретил альпаку. Новый обитатель появился в зоосаду под Великим Устюгом. Четырехлетняя брюнетка приехала к сородичу Пако. Российский Дед Мороз сам проводил ее в вольер. Надо видеть как они обрадовались друг другу!

Альпаке 4 года. Прибыла она из Московского зоопарка и останется жить в зоосаде, который находится возле вотчины Дедушки Мороза.

Альпаки - одни из самых милых представители семейства верблюдовых. Индейцы инки одомашнили этих животных более 6 тысяч лет назад. Их ближайшие родственники дикие гуанако и викуньи, а также одомашненные ламы. Все они относятся к безгорбым верблюдам Нового света.