Листовой металлопрокат: какой выбрать?

Листы металлопроката бывают двух видов — горячекатаные и холоднокатаные. Их можно различить по следующим характеристикам:

- Толщина листа Горячекатаные листы значительно толще холоднокатаного. Их толщина достигает 200 мм, а у холоднокатаных максимальная толщина – всего 5 мм. Связано это с тем, что холоднокатаные листы, изготовляемые из горячекатаной заготовки, проходят несколько стадий обработки. Именно поэтому холоднокатаный лист тоньше.

- Точность изготовления У холоднокатаного проката более высокая точность изготовления. Горячекатаному прокату свойственна высокая погрешность по толщине, а также неровность по всей поверхности. При охлаждении металла лист сжимается, что снижает точность размера и формы продукции. Листы холодного проката по своим параметрам имеют более высокую точность, они равномерны по толщине, не имеют окалины, а сама поверхность отличается гладкостью.

- Прочность При термической обработке структура стали становится неоднородной и прочность неравномерно распределяется по листу. Но при этом деформационные остаточные напряжения ниже, чем у холоднокатаного листа. В процессе обработки холоднокатаного листа поверхность металла становится более прочной, что повышает его механические свойства. Холоднокатаные листы при изгибе реже трескаются, а за счет выбора более мягких марок стали, можно повысить их пластичность.

При сравнении листов более качественным выступает холоднокатаный металл. Горячекатаное полотно менее ровное, имеет перепады толщин и окалину на поверхности. Но горячекатаный лист более дешёвый. Если требования невысокие , а недостатки поверхности не повлияют на качество конечного продукта, стоит выбрать именно этот лист. К тому же, долговечность листов с разной технологией проката примерно одинакова.

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