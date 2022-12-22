В Вологде подведены итоги традиционного конкурса "Новогоднее волшебство"

Когда мечты - сбываются.

В котором вологжане участвуют семьями. Но, конечно, самыми активными выдумщиками являются дети. Организаторы предложили написать сказочные истории, стихи, рассказы и сказки про Новый год. Кроме того, можно присылать фотографии новогодних поделок, игрушек, рисунков.

И работы не заставили себя долго ждать. Как рассказала организатор, директор продаж «Комсомольская правда»-Вологда Светлана Крупнова, работы удивили своим многообразием и творческим подходом. «Мы знали, что наши дети талантливы, но в этот раз они превзошли все наши ожидания. Дети и рисуют, и сочиняют стихи и сказки. А руки у них – действительно очень умелые. Их поделки, я уверена, это радость в каждой семье. И мы очень рады, что сумели провести этот конкурс, подарить праздник единения семей в творчестве».

Накануне праздника получать сюрпризы всегда приятно.

По итогам партнеры конкурса выбрали счастливчиков – для них подготовили подарки. Все они поделились и своей продукцией, и дали возможность воспользоваться их услугами.

А награждение прошло в Фонде гражданских инициатив, как всегда, с праздничным угощением. На столе был и красивейший торт, который старались все сфотографировать, и традиционное зимнее лакомство - мороженое всем присутствующим.

Чтобы получить подарок, нужна не только удача - пришлось потрудиться.

Сертификат на важное обследование - каким спортом заниматься от Helix

Сладкое угощение от "Айсберри".

Праздничный торт от Центральной кондитерской "Бисквит".

Партнерами конкурса, вылившегося в праздник, стали:

Диагностический центр "Хеликс"; СППК «Вкус Севера»; Студия творчества «7 НОТ» Фонд поддержки гражданских инициатив Центральная кондитерская «Бисквит» Компания Айсберри.

Счастливчиками, получившими подарки, стали: Ханова Ольга,

семья Воротиловых с маленькой Аленкой 1,5 года,

Сахаров Вова, 7 лет

Вологдин Артем, 6 лет

Киселева Софья, 7 лет

Михаил Лузин, 5 класс

Осетров Данила, 7 лет

Павловцева Василиса, 7 лет

Киселева Диана , 5 лет

Веденичев Сергей , 6 лет

Дорогие вологжане! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем больше праздников, больше конкурсов, больше творчества и – больше признания!