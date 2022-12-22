Чем новая школа в Вологде отличается от остальных

Будущее начинается с реализации национальных идей и нового взгляда на то, как должны быть устроены системы образования, здравоохранения, культуры и спорта в современной России.

В этом году в Вологде в рамках национального проекта «Образование» появилась школа на 1500 мест, которая качественно отличается от тех, что уже есть в области. Однако, чтобы первого сентября в учреждении зазвенели детские голоса и началась работа, коллективу пришлось преодолеть немало препятствий.

Сегодня школа состоит из двух корпусов, где разместились 40 классов, 16 из которых для начального звена. Большая столовая, медицинский кабинет, мастерские, библиотека, кабинеты психолога и логопеда, два спортивных зала и актовый зал на 600 мест.

Территория вокруг школы оснащена игровыми зонами для детей младших классов, стадионом с футбольным полем, волейбольными и баскетбольными отсеками и тренажерами.

Сейчас школа работает в одну смену, имеет группу продленного дня для первоклассников и секции для всех желающих. Поэтому ребятам, живущим в районе Охмыльцево, сильно повезло - все возможные тренировки и дополнительные занятия они могут проводить прямо в школе.

Как проходила реализация проекта, с чем столкнулся директор школы в процессе строительства и оснащения учебного заведения, смотрите в видеоролике