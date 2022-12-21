Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2022 9:00

В центре Вологды от рук фотографирующихся пострадали гигантские шары

Об этом сообщил мэр города
Иван Чухнин
Шар повредили фотографирующиеся.

Шар повредили фотографирующиеся.

Вандалы в Вологде добрались до новогодних украшений. Они фотографировались внутри декоративных шаров на площади Революции слишком неаккуратно. Об этом рассказал мэр города.

"Приятно, когда новогодние украшения приходятся по душе вологжанам. Но когда их ломают ради интересного фото, согласитесь, это не дело", - написал на своей странице ВКонтакте мэр Вологды Сергей Воропанов.

На этот раз пострадали световые фигуры в виде елочных шаров на площади Революции.

"Дорогие горожане и гости города, не надо отгибать украшения, чтобы пролезть внутрь конструкции. Во-первых, это может привести к несчастному случаю, а во-вторых, портит уличную иллюминацию и, как следствие, праздничное настроение",- обратился к горожанам Сергей Воропанов.

Интересное