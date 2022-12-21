В центре Вологды гигантские шары пострадали от рук фотографирующихся

Вандалы в Вологде добрались до новогодних украшений. Они фотографировались внутри декоративных шаров на площади. Об этом рассказал мэр города. – Приятно, когда новогодние украшения приходятся по душе вологжанам. Но когда их ломают ради интересного фото, согласитесь, это не дело, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

На этот раз пострадали световые фигуры в виде елочных шаров на площади Революции.

– Дорогие горожане и гости города, не надо отгибать украшения, чтобы пролезть внутрь конструкции. Во-первых, это может привести к несчастному случаю, а во-вторых, портит уличную иллюминацию и, как следствие, праздничное настроение, – пояснил Сергей Воропанов.