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Общество4 апреля 2023 15:50

В Череповце уничтожат тополя и посадят липы

Привести в порядок власти намерены участок улицы Сталеваров
Иван Чухнин
Пока улица Сталеваров выглядит довольно уныло.

Пока улица Сталеваров выглядит довольно уныло.

В Череповце пройдет полная рекультивация с высадкой новых деревьев на улице Сталеваров. Приведут в зеленый порядок участок от Металлургов до Ленина. Как сообщил мэр Череповца, все это произойдет в нынешний год. "Существующие деревья выглядят сейчас очень мрачно. И это видно даже на фото", - признал мэр.

Перед посадкой будет заменен и плодородный слой земли. Специалисты говорят, что сейчас его здесь почти не осталось. Старые тополя уберут, появятся 78 взрослых лип. Если дерево не приживется в течение года, то подрядчик заменит его без дополнительной оплаты. Компанию деревьям составят 500 кустов - они составят живую изгородь.

Работы вскоре начнутся. Сначала пересадят 12 лип, которые в хорошем состоянии. Они переселятся в сквер рядом с домом по Сталеваров, 49.

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