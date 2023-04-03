Сотрудники Дарвинского заповедника спасли кабанью семью

31 марта несколько кабанов провалились под лед на территории Дарвинского заповедника. Сотрудники учреждения пришли животным на помощь. Им даже пришлось отогревать свинят. Спасательная операция попала на видео.

"Выход на лёд опасен не только для людей, но и для животных. В центральной усадьбе заповедника (д.Борок, Череповецкого р-на) у острова Силон, наши сотрудники спасли семью кабанов. Молодая самка с тремя подсвинками шла привычным маршрутом по своим делам, но весенний лёд провалился и кабаны оказались в ловушке.

К тому моменту, как их заметили, звери уже выбились из сил, но так и не смогли выбраться на берег. Сотрудники общего отдела заповедника с помощью подручных средств помогли кабанам выбраться на берег. Самка убежала сразу, а подсвинки очень замерзли и устали, пришлось принимать меры для их согрева", — рассказали сотрудники Дарвинского заповедника.