В Вологодскую область придет солнечная погода с ночными заморозками

Вологда сегодня. Фото: Ната Сучкова.

Со среды на территории Вологодской области установится хорошая погода: теплая и без осадков. Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на синоптиков. В регион зайдет скандинавский антициклон, который принесет долгожданное улучшение погоды. В понедельник и во вторник будет преобладать облачная с прояснениями погода, в некоторых районах - умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

В среду на большей территории области установится солнечная погода без существенных осадков. Ночами ожидаются заморозки, температура до минус-7 градусов. Днем - воздух будет прогреваться до плюс 8 градусов. Теплая погода вызовет бурное таяние снега и льда. Температурные качели могут сказаться на здоровье, а ночные заморозки могут образовывать ледяную корку на дорогах.

Такая погода сохранится до конца недели.