Гуманитарный груз из Вологды отправился в зону специальной военной операции

Очередная партия - это 1,8 тонн груза.

Очередная партия помощи для бойцов 380 полка, находящихся в зоне выполнения задач специальной военной операции в Курской области, отправилась из Вологды. Там же - посылки, которые подготовили родные, местные газеты.

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Груз доставит и вручит военнослужащим Глава Вологды Юрий Сапожников, председатель Вологодской городской Думы. Для него это третий выезд в зону СВО.

Как сообщает пресс-служба гордумы, во второй мотострелковый батальон для нужд военнослужащих направлены материалы и оборудование, моторное масло и фильтры, медикаменты и обеззараживатель для воды, продукты питания, бутилированная вода и бытовая химия, а также письма детей. Всего на передовую отправилось 1,8 тонн груза.

Вот что сказал Глава Вологды Юрий Сапожников: «Везем, в основном, тепловизионные устройства для наблюдения в темное время суток, миноискатели, генераторы, GPS-навигаторы – дорогостоящая малоразмерная техника, которая необходима нашим бойцам. Большое спасибо всем, кто поучаствовал, а это бизнес, сотрудники Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды, вологжане. В этот раз в сборе гуманитарной помощи поучаствовали районы Вологодской области. Мы погрузили большое количество адресных посылок».

В поездке помощь оказали предприятия «Иммид», «Газпром межрегионгаз Вологда», «СтройИнвестКомплект», «Богослово», «Техноресурс», коллектив Вологодской областной детской клинической больницы и Вологодской городской поликлиники №3, педагоги, ученики и родители школ №№ 3 и 29, предприниматели Виктор Кулаков, Николай Лядов, Рафиг Гусейнов и Дмитрий Замураев.

Как сообщается, всего на базе гуманитарного центра городского отделения «Единой России» было собрано и отправлено порядка 190 тонн помощи.