Стали известны подробности гибели 26-летней девушки в ДТП в центре Вологды

Удар в китайскую иномарку пришелся в пассажирское кресло. Фото: Baza.net. Фото Кирилл Парамзин.

Как сообщал сайт КП-Вологда, в центре Вологды произошло ДТП. В нем погибла 26 -летняя девушка. Стали известны подробности аварии. ЧП случилось прямо у остановки автобусов, что на Герцена, 53 - возле пересечения с улицей Первомайской. Свидетелями стали не только автомобилисты, но и ожидавшие общественного транспорта. К счастью, автомобили не вылетели на тротуар.

Как пояснили в областном УМВД, ДТП произошло 20 декабря в 14:15. 26-летняя автомобилистка на автомобиле Хендай по Герцена со стороны центра в правой полосе. По неизвестной причине возе пересечения с улицей Первомайской она выехала на встречную полосу. Там двигался кроссовер Хайма. Им управлял 64-летний мужчина.

Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП девушка — водитель Хендая погибла на месте. Травмы получила 63-летняя пассажирка китайского кроссовера.

Видео было снято спустя полтора часа после аварии - погибшая все еще находилась в салоне разбитого автомобиля.