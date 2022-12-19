В Вологде с нового года повысят стоимость проезда

В Вологде городские перевозчики решили повысить стоимость проезда. С наступлением 2023 года, поездка за наличные составит 35 рублей, по безналичному расчету - 32 рубля, а по карте «Забота» - 30 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

«В Вологде действует нерегулируемый тариф на проезд в общественном транспорте. Это значит, что компании-перевозчики могут установить его самостоятельно, просто проинформировав об этом городские власти. Буквально недавно к нам поступили письма от перевозчиков о повышении тарифа на перевозки с 1 января 2023 года. Увеличение стоимости проезда связано с возросшими расходами на обслуживание автопарка: увеличилась стоимость запасных частей, топлива. Также надо брать в учет и инфляцию. Если мы сейчас не повысим стоимость проезда, то многие перевозчики могут уйти с линии, а наша задача не допустить уменьшение количества общественного транспорта на маршрутах», - прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Фото: администрация города Вологды

На конец 2022 года поездка на общественном транспорте в Вологде за наличный расчет составляет 32 рубля, а при оплате картой на маршрутах МУП «ПАТП-1», а также ряда частных перевозчиков билет стоит 30 рублей. Разовая поездка при оплате по «Электронному кошельку» (карта «Забота») сейчас стоит 28 рублей. Получается, что стоимость проезда за наличные увеличится на 3 рубля, по безналу - на 2 рубля.

Однако, есть и исключения - в сторону подорожания. На маршрутах № 4 «Дальняя - Поликлиника – Возрождения», №7 «Архангельская – Берег», № 9 «Архангельская – Доронино», №20 «Лоста – ВПЗ», №23 «Дальняя - Южный мкр», №27 «6 мкр – Берег», №29 «ГРС - Поликлиника – Берег», №40 «Архангельская - Областная детская больница – ВПЗ», №43 «Козицино - с/о Розочка», №45 «ВПЗ – Мясокомбинат», №48 «Архангельская – ВПЗ» стоимость проезда при оплате наличными будет составлять 35 рублей, при оплате банковской картой - 34 рубля. На маршрутах № 14 «ВПЗ - Окружное шоссе – Семенково», №32 «Лукьяново - Южный мкр.» цена билета будет одинаковой и составит 35 рублей. Цена билета на маршруте № 37 «Вологда – Молочное» вырастет до 37 рублей, на автобусе № 37Э «Вологда – Молочное» можно будет совершить поездку за 42 рубля.