Грузовик протаранил три легковушки на трассе в Вологодской области

Грузовик перекрыл движение в Шекснинском районе.

ДТП с участием четырех машин случилось в Шекснинском районе. 1 апреля, в Шекснинском районе на 76-м километре автодороги Вологда – Тихвин (Р21 «Кола») грузовик устроил аварию с тремя легковушками. Погиб человек.

31-летний житель Ярославля управлял грузовом автомобилем «Мерседес» с полуприцепом. Он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с отбойником. Продолжая движение, грузовик совершил столкновение с автомобилем «Форд фокус» и опрокинулся на бок, перекрыв дорогу. При этом он зацепил легковую «Шкоду Октавию». В кучу-малу врезался автомобиль «Фокльксваген Поло».

В результате ДТП погиб мужчина – пассажир «Форда». 28-летняя женщина, водитель «Форда» была госпитализирована.