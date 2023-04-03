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Происшествия2 апреля 2023 22:00

Грузовик протаранил три легковушки на трассе в Вологодской области

Один человек погиб, один - госпитализирован
Иван Чухнин
Грузовик перекрыл движение в Шекснинском районе.

Грузовик перекрыл движение в Шекснинском районе.

ДТП с участием четырех машин случилось в Шекснинском районе. 1 апреля, в Шекснинском районе на 76-м километре автодороги Вологда – Тихвин (Р21 «Кола») грузовик устроил аварию с тремя легковушками. Погиб человек.

31-летний житель Ярославля управлял грузовом автомобилем «Мерседес» с полуприцепом. Он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с отбойником. Продолжая движение, грузовик совершил столкновение с автомобилем «Форд фокус» и опрокинулся на бок, перекрыв дорогу. При этом он зацепил легковую «Шкоду Октавию». В кучу-малу врезался автомобиль «Фокльксваген Поло».

В результате ДТП погиб мужчина – пассажир «Форда». 28-летняя женщина, водитель «Форда» была госпитализирована.

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