В Вологде прошел прием по вопросам ЖКХ в рамках Недели приемов

Прием прошел в Региональной общественной приемной. Фото: пресс-служба ЗСО.

Депутат Александр Гордеев и руководитель государственной жилищной инспекции области Виктор Токарев ответили на вопросы вологжан. Напомним, в регионе проходит Неделя приемов по вопросам ЖКХ. Совместный прием провели депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Гордеев и руководитель государственной жилищной инспекции области Виктор Токарев. Прием проходил в Региональной общественной приемной в Вологде.

С различными проблемами в сфере ЖКХ обратились десять заявителей.

Вологжанка Валерия Сергеевна обратилась за помощью: необходимо признать многоквартирный дома аварийным. В нем живет 4 семьи, пригодным вряд ли его можно назвать. И показала фотографии.

Выяснилось, что городская жилищная комиссия признала непригодными для проживания только квартиры, а сам дом - пригоден. Как такое может быть? " - недоумевает женщина.

Женщина попросила разъяснить, что именно жильцам всем вместе возможно сделать, чтобы ускорить решение этой проблемы.

А варианты решения такие: "Есть вариант инициировать проведение независимой экспертизы состояния дома, то есть обратиться в организацию, оказывающую такие услуги. Это платная услуга, но если люди готовы к этому, то таким путем можно идти. Если комиссия сделает соответствующее заключение о непригодности дома для проживания, с ним уже можно обращаться в городскую администрацию и решать вопрос о включении дома в программу переселения", - сообщил Александр Гордеев.

Депутат добавил, что со своей стороны он также сделает запрос в городскую администрацию с просьбой повторно провести обследование многоквартирного жилого дома жилищной комиссий.

Пенсионерки Эльвира Васильевна и Ирина Алексеевна также пожаловались на непригодное состояние жилья. Со слов обеих заявителей, дом постройки 1950 года, а капитального ремонта все нет.

Капитальный ремонт кровли был запланирован, но не проведен. Более того, дом был исключен из программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«У нас кровля ветхая, протекает по всем квартирам, перекрытия сгнили. Того и гляди, ждать беды. Полы в доме тоже сгнили. В общем, сплошная коммунальная беда. И куда не обращались, толку дать не можем. А управляющая компания никак наши проблемы не берется решать», - рассказала Эльвира Васильевна.

Решения по этой ситуации депутат также оставил на контроле. Вопрос задан городской администрации. Но, как подчеркнул Александр Гордеев, решать вопрос с ремонтом кровли важно уже сейчас.

Необходимо рассмотреть вопрос ремонта кровли многоквартирного дома за счет средств на текущий ремонт управляющей компании.

Жительница Вологды Екатерина Зосимовна, жительница одного из многоквартирных домов по улице Горького, жалуется на хулиганские действия подростков.

«Два года назад у нас в подъезде управляющей компаний был сделан ремонт. Все было приведено в порядок, даже оконные блоки заменили, стены покрасили. Одним словом, живи-радуйся. Но практически сразу же подростки все попортили. Все стены разрисовали, вандалы какие-то, иначе не скажешь. И никого не слушают, наоборот, еще больше вредят», - поделилась вологжанка.

Другой вопрос - из одной из квартир доносится запах краски, предположительно из квартиры, в которой, возможно, открыли мастерскую.

Александр Гордеев и Виктор Токарев посоветовали,во-первых, жильцам дома предложено провести собрание – предложить установить видеокамеры, чтобы можно было зафиксировать факты хулиганских действий подростками и принять меры. Александр Гордеев пообещал, что соответствующее обращение для принятия профилактических мер направит в орган УМВД области. Во-вторых, вопрос с «нехорошей» квартирой может решить сама управляющая компания. У нее есть основания осмотреть жилое помещение с целью проверки общего имущества дома, составления акт по итогу проверки. Если факт подтвердится, можно обращаться в суд.

Виктор Токарев подчеркнул, в таком случае будут веские доказательства того, что не учитываются интересы соседей. Речь может идти о безопасности жильцов дома, если, к примеру, в квартире находятся легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Все поступившие обращения, требующие решений как со стороны органов власти, так и разных ведомств, взяты на контроль. О принятых решениях по каждому из вопросов заявители будут проинформированы.