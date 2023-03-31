В Вологде за год демонтировали 307 самовольно установленных гаражей

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В Вологде за 2022 год удалось избавиться от 307 самовольно незаконно установленных металлических гаражей и сараек. В первую очередь подобные сооружения устраняют у школ, детских садов, в охранных зонах инженерных коммуникаций и там, где они мешают благоустройству территорий.

Хозяину сарайки дается месяц, чтобы убрать объект самостоятельно, иначе его демонтирует Администрация города - а собственнику выставят счет за издержки — за эвакуацию и хранение гаража. Также предусмотрен штраф 5000 рублей за самовольное использование земельного участка. Кроме того, действующим законодательством предусмотрено взимание платы за фактическое пользование земельным участком.

«В целях исполнения распоряжений "Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества" принимался комплекс мер по установлению владельцев самовольно установленных гаражей и понуждению их к устранению нарушений. В частности, был проведен поиск собственников через обращения в УМВД, размещение информации о необходимости демонтажа гаража в газете "Вологодские новости" и на официальном сайте Администрации города Вологды, размещение объявления на самом объекте», — заявили в Административном департаменте Администрации Вологды.

В 2021 году вынесены распоряжения об освобождении муниципальных земельных участков от самовольно установленных гаражей в отношении 963 объектов, а в 2022 году — в отношении 604 объектов.