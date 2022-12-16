В Вологде стартовал всероссийский фестиваль модернизма

Фестиваль посвящен художнику Василию Кандинскому

В Вологде 16 декабря состоится открытие Российского народного фестиваля "Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма". Он посвящён Дню рождения художника Василия Васильевича Кандинского.

Фестиваль организован и проводится Арт Галерей-студией "Наш ХХI век", что на Воркутинской, 7 — главной культурной точке юго-восточной части Вологды.

Традиционно будет представлено как творчество художников-любителей, так и художников-профессионалов, в том числе заслуженных художников России. Также в фестивале участвуют дети. Активными участниками стали учащиеся школы искусств им. В.П.Трифонова г.Вологды.

Фото: Евдокия САХАРОВА

По словам директора галереи Сергея Семеновича Орлина, “Как не парадоксально, но в нашем традиционном городе огромен интерес ко всему новому. Для молодежи такая прививка просто обязательна — им жить в мире, куда только заглянул человеческий гений...”

Выставка является широкомасштабным форумом, объединяющим не только художников из Вологодской области, но и из многих других регионов нашей страны. В рамках выставки пройдет конкурсный просмотр представленных работ, который выявит лауреатов и победителей в каждой номинации.

На торжественном открытии фестиваля "Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма", помимо приветственных слов, вас ожидает интересная концертная программа. Перед собравшимися выступят юные артисты ДШИ им. В.П.Трифонова, а также Елизавета Кириллова — исполнитель на глюкофоне. Показательные выступления проведет Клуб боевых искусств под руководством Михаила Боева, прозвучат русские народные мелодии...

Напомним, Василий Кандинский родился 16 декабря 1866 года в Москве. Как художник, теоретик искусства, основоположник абстракционизма, он сумел перевернуть привычные представления о живописи. Он вписал свое имя в мировую историю искусства, в первую очередь, необычными работами. Многие открытия у Кандинского произошли во время пребывания его в Вологодской губернии. Во время путешествия он побывал, например, в Кадниковском уезде, где знакомился с бытом и культурой Русского Севера. Картины Кандинского находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, на аукционах они оцениваются в миллионы долларов…

Прикоснуться к красоте и музыкальности абстрактной живописи может каждый.

Открытие выставки намечено на 16 декабря 18:00. Она будет работать до 29 января.

Место проведения: г.Вологда, ул.Воркутинская, 7. АНО Арт Галерея-студия "Наш ХХI век".

Наша справка:

Галерея на Воркутинской, 7 в Вологде начала работу в 2021 году. В распоряжении художников — почти 700 кв.метров творческого пространства. Это единственная подобная площадка в южной части города. Здесь проходят фестивали, работают выставки, в которых участвуют десятки художников самых разных направлений и возрастов. Это площадка, где вологжане и гости города могут представить свои работы. Здесь проходят многочисленные фестивали, здесь собираются ценители живописи - и таланты, и их поклонники. Главные задачи проекта — поддержать занимающихся искусством вологжан, создать талантам условия для самореализации, расширить культурное пространство города и страны.

Планируется, что вскоре под Вологдой начнет функционировать резиденция художников России — база отдыха и творчества. Разрабатывается сайт для популяризации изобразительного искусства, российских художников и галереи, а также планируется открытие аукционного дома.

Справки по телефону: +7 (911) 522-65-13.

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