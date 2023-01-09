Фонд капремонта Вологодской области в 2022 году отремонтировал 174 дома

Фото до/после г. Никольск, ул.Советская, д. 78

Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране план 2022 года по ремонтам был выполнен на 100%, рассказал заместитель директора Фонда капремонта МКД ВО Олег Волохов.

- Олег Юрьевич, в 2022 году значительно подорожали стройматериалы. Как Фонду удалось в таких условиях выдержать плановые сроки?

- Согласно краткосрочному плану 2022 года в Вологодской области был запланирован ремонт 174 многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального ремонта на Общем счете. В этих зданиях проведено 225 видов ремонтов. Из них в 131 доме был произведен ремонт крыш. В 57 домах отремонтированы инженерные сети, в 18 домах – фундаменты. Приведены в порядок 15 фасадов. В четырех домах Череповца заменены 18 лифтов.

Для четкого исполнения плана Фонду пришлось решать как старые, так и новые проблемы.

К сожалению, в 2022 году, как и в прошлые годы, специалистам подрядных организаций не всегда сразу удавалось попасть в квартиры собственников для проведения ремонта инженерных сетей. Либо управляющие компании не успевали подготовить дом к началу ремонтных работ. Например, нужно делать ремонт, а подвал затоплен или чердак завален различным мусором. Все это приводило к смещению сроков выполнения ремонтов, но мы все равно справились.

Также в некоторых случаях пришлось срочно менять поставщиков того или иного оборудования, чтобы избежать значительного увеличения цены или вообще срыва поставок данного оборудования тех зарубежных компаний, которые отказались с нами работать, на продукцию аналогичных российских или белорусских фирм.

Фото до/после Грязовецкий район, п. Бушуиха, ул. Центральная, д.4

- То есть импортозамещение тоже помогло решить возникшие проблемы?

- Совершенно верно. Специалисты Фонда прорабатывают новые технологические решения, которые позволяют оптимизировать затраты. Например, недавно мы вышли с предложениями к муниципалитетам крыть крыши домов не профлистом, а шифером отечественного производства, срок эксплуатации таких крыш от 30 до 50 лет. В этом случае нам удастся отремонтировать больше домов. Ряд муниципалитетов откликнулись на наше предложения, особенно те, у которых годовой сбор не покрывает потребности в производимом ремонте.

Кроме этого, специалисты Фонда уже разработали предварительные сметы для домов, ремонты которых будут проводиться в 2023 году, собственникам на согласование уже направлены соответствующие предложения. Предлагаем жильцам таких домов не затягивать с принятием решения о проведении работ, ведь от этого зависят сроки проведения самих работ

- Как сейчас обстоят дела с собираемостью средств на капремонты?

- Общая собираемость взносов на капитальный ремонт МКД, формирующих фонд капитального ремонта на Общем счете с начала реализации региональной программы по капитальному ремонту нарастающим итогом на 1 декабря 2022 г., составила 94,64 %. А собираемость на 01.12.2022 года по области по этому году составила 99,08%. Кстати, наш опыт по взысканию средств с должников берут на вооружение в других регионах.

Как видите, Фонд капремонта МКД ВО – это надежная и стабильная организация, которая каждый год, несмотря ни на что, исполняет свои обязательства перед жильцами. К сожалению, не все управляющие компании, которым вологжане доверили свои дома, могут похвастаться тем же. Конечно, есть добросовестные организации, но не стоит забывать, что УК – это все же бизнес, который, в первую очередь, предполагает получение прибыли, в отличие от Фонда, который является некоммерческой организацией.

Фото до/после г. Сокол, ул. Орешкова, д. 4

- Тогда встает вопрос о контроле и проверке качества работ подрядчиков…

- В этом направлении мы тоже работаем. Сейчас Фонд решает вопрос о вступлении в саморегулируемую организацию «Строительный комплекс Вологодчины» в части осуществления функций строительного контроля. Для этого мы провели ряд мероприятий по включению специалистов нашей организации в Национальный реестр строителей. После вступления в СРО мы сможем осуществлять контроль не только за своими подрядчиками, как это делалось и ранее, но и контролировать работу других строительных организаций, на договорной основе за выполненными работами на домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Ведь простому человеку сложно понять, что скрывается за той или иной цифрой в строительной смете или разобраться в чертежах. А мы это знаем и постараемся сделать все возможное, чтобы деньги жильцов, собранные на ремонт, были потрачены по назначению.

Для справки.

С момента начала работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области с 2015 года по 2021 год включительно произведен капитальный ремонт конструктивных элементов на 3299 МКД (6 111 видов ремонтов в 33,96 % МКД от общего количества МКД) на общую сумму 5840 млн. рублей.

Фото: Фонд капитального ремонта МКД по ВО.