Попавший под санкции вологодский губернатор уехал в ЛНР

Фото : сайт Олега Кувшинникова.

Попавший под санкции вологодский губернатор уехал в Алчевск. Он оценил ситуацию в Луганской области. Вологодская команда привезла в Алчевск оборудование для устранения коммунальных аварий. Вологодские специалисты продолжат свою работу в подшефном городе. Вот что сказал Олег Кувшинников про ситуацию в ЛНР: «Мирная жизнь в луганском городе Алчевске постепенно восстанавливается. Убедился в этом лично, посетив несколько социальных объектов. Коммунальные службы, медицина, образование — нужно, чтобы в этих сферах все работало, как часы. Вологодская область помогает подшефному городу в налаживании работы жизненно важных организаций. Наши специалисты подключали в городе отопление. Как признается начальник одного из жилищных управлений, время было тяжелое — рабочих рук и необходимого инвентаря не хватало. Вологжане приехали со своим оборудованием, отработали быстро, четко, профессионально. Продолжают помогать до сих пор. Предоставление коммунальных услуг всегда вызывает у людей много вопросов. В Алчевске ситуация осложняется обстрелами. Люди с пониманием относятся к работе коммунальщиков и благодарят за поддержку».