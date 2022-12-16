В Вологде установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Установить контейнеры для дуального накопления отходов планируется на всех контейнерных площадках многоквартирных домов областной столицы до конца 2023 года. В рамках первого этапа планируется разместить 40 таких контейнеров в заречной части города. Они приобретены при поддержке Правительства области по нацпроекту «Экология».

«На сегодняшний день 564 контейнера для раздельного накопления отходов установлены на территории школ и детских садов, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, в муниципальных учреждениях и у административных зданий города. Кроме того, по запросу ведется выдача контейнеров юридическим лицам. Следующим этапом развития системы является вовлечение в раздельный сбор жителей города Вологды и установка контейнеров на контейнерные площадки, обслуживающие жилищный фонд. В соответствии с Реестром мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологды зарегистрировано 2059 контейнерных площадок. Нами совместно с региональным оператором по обращению с ТКО проведен анализ их состояния и технического оснащения, по итогам которого составлен перечень контейнерных площадок, технически пригодных для установки контейнеров, предназначенных для раздельного накопления отходов», - рассказал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Установка первой части контейнеров запланирована на декабрь 2022 года. На каждую площадку в дополнение к стандартным контейнерам будет установлен один дополнительный контейнер для «сухих» отходов. В этом году планируют установить 40 контейнеров в заречной части города, в следующем году работа будет продолжена. Всего планируется установить 850 контейнеров. На эти цели направлено более 12 млн. рублей.

Отметим, что в контейнеры для «сухих» отходов складируются ТКО, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки. Он представляет собой синий пластиковый контейнер объемом 1100 л, для раздельного накопления отходов (стекло, пластик, металл, бумага). Данные контейнеры также оснащаются информационной наклейкой. Установлены они будут на те же площадки, что и контейнеры для смешанных отходов. В них складируется мусор, не подлежащий дальнейшей переработке (пищевые отходы, загрязненная упаковка от пищевых продуктов, средства личной гигиены).

Вывоз ТКО из контейнеров, используемых для раздельного накопления отходов, будет осуществляется по мере их наполняемости в рамках единого тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, заключения дополнительных договоров не потребуется. Обслуживанием контейнеров займутся управляющие компании. Для вывоза отходов, накапливаемых в рамках системы раздельного накопления, будет курсировать отдельный мусоровоз. Вывозить ТКО будут на мусоросортировочную станцию, расположенную на ул. Мудрова, 40.

Напомним, схема обращения с твердыми коммунальными отходами была откорректирована в прошлом году Правительством области. Согласно ей, к 2030 году вся Вологодская область должна перейти на раздельный сбор ТКО. Такой подход полностью соответствует стратегии "ЭкоВологда", которую реализует областная столица.