В Вологде начали готовиться к юбилею в 2027 году

Президент Владимир путин поручил реализовать ряд инфраструктурных и культурных проектов к 2027 году. Вологде исполнится 880 лет. Власти уже начали начали подготовку к масштабным работам.

Губернатор Олег Кувшинников заявил о создании оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея. «В 2027 году столица нашей области будет отмечать 880-летие со дня своего основания. Праздничную дату Вологда должна встретить масштабными инфраструктурными преобразованиями. Конечно, в юбилейный год всех жителей и гостей города будет ждать насыщенная культурная и праздничная программа. На встрече с Президентом РФ я пригласил Владимира Владимировича в 2027 году посетить Вологду, чтобы принять участие в торжествах и лично убедиться в красоте и гостеприимности нашей Северной земли», — отметил глава региона.

С помощью федеральной поддержки к значимой дате областной столицы будут проведена реставрация историко-архитектурного ансамбля Вологодского кремля. В ремонте нуждаются 19 объектов ансамбля. Сумма инвестиций составит 4,4 млрд рублей.

Кроме того, пройдет долгожданная реновация площади Революции и благоустройство набережной, продолжится реализовываться строительство Малого транспортного кольца. На улицу Поэта Романова выделено более 2,5 млрд рублей, еще 6 млрд рублей будет инвестировано в строительство моста в створе улицы Некрасова и подходов к нему.

Планируется обновление автобусного парка и обеспечения вологжан качественной питьевой водой, продолжится строительство дорог и преобразование общественных пространств.