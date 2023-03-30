Молочники Вологодской области обсудили актуальные проблемы отрасли

В областной столице встретились представители ряда крупнейших вологодских предприятий молочной отрасли и обсудили актуальные проблемы на круглом столе «Молочная промышленность Вологодской области: вызовы и прогнозы», организованном РБК при поддержке Севергазбанка.

Прошлый год оказался нелегким для молочной отрасли: санкции, уход с российского рынка брендов, с которыми молочники работали в тесном контакте и внедрение «Честного знака». Молочники заявили, что большей частью им удалось справиться со свалившимися на них проблемами.

Молочники заявили, что предпринимателям удалось справиться с дефицитом упаковки, когда с рынка ушел Тетропак. Представители Севергазбанка высказали уверенность в том, что переориентация бизнеса проходит благодаря господдержке: банк отслеживает происходящие трансформации бизнеса и реагирует на изменение условий кредитования. В рамках Постановления правительства РФ с субсидированием Минэкономразвития клиенты получают кредитные средства по сниженным ставкам – от 9,5% годовых. Также банк работает по программе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», где традиционно отсутствуют комиссии за выдачу по данным программам.

Часть участников круглого стола высказалась, что наиболее актуальная проблема заключается бренде «Настоящий вологодский продукт». «По нашему мнению, не нужно было изначально под этот бренд собирать, к примеру, предприятия молочной отрасли и предприятия лесного комплекса, потому что этот совершенно разные производства и объединять лесников и молочников одним брендом не логично», - уверен соучредитель ООО «Фермерское хозяйство «Липин Бор» Валерий Эллер.

По его мнению, как площадка для продвижения вологодской продукции бренд больше не работает. Молочникам приходится самостоятельно продвигать товар и развивать бизнес в других регионах, хотя вологодская молочка пользуется большим спросом в регионах присутствия и в излишней рекламе уже не нуждаются. Депутат ЗСО Вологодской области Владислав Зворыкин заявил, что вологодские молочные продукты необходимо масштабировать, т.к. их качество не вызывает сомнений.

«Один из самых подделываемых продуктов – вологодское масло. Я в Дагестане покупал вологодское масло, хотя при изучении упаковки стало понятно, что это подделка», - сообщил Зворыкин. А если у вологодских молочников есть предложения по продвижению продукции, об этом необходимо заявлять на федеральном уровне, потому что продукция предприятий молочного направления входит в ТОП и предприятиям необходима поддержка на уровне региона.

Интерес у производителей вызвала идея создания общего регионального бренда, который смог бы объединить многих производителей и переработчиков молочной продукции под единым названием за пределами Вологодской области.

«Такие мероприятия очень важны именно для Вологодской области, где о качестве нашей молочной продукции говорят далеко за пределами региона. Приятно, когда производители объединяются для решения общих проблем и вызовов, ведь это помогает строить диалог со всеми участниками рынка», - отметил Владислав Зворыкин.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что такие встречи необходимо проводить с представителями властных структур. Таким образом проблемы можно было донести до чиновников, от которых многое зависит в вопросах продвижения продукции.