В Вологде продавцы продают алкоголь несовершеннолетним

Протоколы были составлены не отходя от кассы. Фото: пресс-служба УМВД области.

В Вологде алкоголь продают несовершеннолетним. Сразу в нескольких торговых точках полицейские выявили это нарушение. В городе прошел рейд. В итоге в одном из магазинов на улице Герцена полицейские выявили факт продажи алкоголя 17-летнему. Юноша рассказал, что без проблем купил алкогольные напитки. Документ, подтверждающий возраст, продавец у него не спросил. В итоге с подростком была проведена профилактическая беседа, а в отношении продавца был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ: нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно - розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции. Аналогичные нарушения были выявлены еще в двух магазинах: на улице Молодежная и улице Батюшкова. В отношении продавцов также были составлены административные материалы. Не уйдут от ответственности и владельцы - индивидуальные предприниматели.