Мечты сбываются: маленькие вологжане получают подарки благодаря "Елке желаний"

У сотен маленьких вологжан исполнятся заветные желания. Фото: ЗСО.

Мечты маленьких вологжан - сбываются. Третий год подряд региональное отделение партии «Единая Россия» участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний». Подарки получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья.

Как это работает? Все пожелания записываются, им присваиваются номера. А затем наряжают новогоднюю ель, на украшениях - эти самые номера.

В этом году первыми заветные украшения сняли с новогодней ели Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и секретарь регионального отделения «Единой России», председатель ЗСО Андрей Луценко.

«Сегодня мы даём старт акции «Ёлка желаний». Сбор заявок идёт через помощников, в социальных сетях и по электронной почте и продлится до 23 декабря. В прошлом году более тысячи детей смогли получить те подарки, о которых мечтали. В этой акции принимают участие члены партии, её сторонники и активисты. Всех нас объединяет общая цель – поздравить ребятишек с Новым годом», - отметил Андрей Луценко.

Губернатор исполнит желания ребят из многодетной семьи Лунковых из Сокола. Их мечты - самые спортивные. 11-летняя Валерия мечтает кататься на коньках в новом Ледовом дворце, 7-летний Саша - о лыжном комплекте, а маленькая Милана хочет надувную «ватрушку».

«Участие в акции «Елка желаний» стало уже доброй традицией. Сегодня мы в очередной раз даем старт этому очень доброму, нужному и волшебному проекту. Детские мечты должны обязательно сбываться, особенно в канун Нового года. В этом году исполню мечты ребят семьи Лунковых из Сокола. Уверен, они будут рады подаркам», - рассказал Губернатор области Олег Кувшинников.

Андрей Луценко выполнит желания Миланы и Киры Колесовых. Девочки любят рисовать, заниматься развивающими играми. Их отец – старший сержант Артём Колесов погиб, выполняя воинский долг 4 сентября 2022 года в Херсонской области.

«Обязательно встречусь с семьёй Колесовых и передам детям новогодние подарки», - добавил Андрей Луценко.

Аналогичные «Елки желаний» будут установлены во всех местных отделениях Партии «Единая Россия». Все мечты и пожелания маленьких вологжан будут исполнены. Стать помощником Деда Мороза очень просто: достаточно снять волшебное украшение. «Ёлка желаний» установлена в региональном отделении партии «Единая Россия» в Вологде по адресу Зосимовская, 65. Подробности можно узнать по телефону (8172) 76-96-85.