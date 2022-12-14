Платить или не платить - вот в чем вопрос

Многие вологжане с удивлением обнаружили в квитанции новый платеж.

Уникальные квитанции за электроэнергию получили в декабре вологжане - с непонятными суммами за добровольное страхование жилья.

Много ли среди нас тех, кто получает квитанции и слепо платит по ним? Похоже, энергетики учат нас основам финансовой грамотности: внимательно смотреть за что платишь.

Нужно ли платить дополнительную страховку и стоит ли? И что будет, если эту сумму игнорировать? А вдруг штрафы, пени? Как обычно, недоумение и недовольство вылилось в соцсети. Жители области начали делиться своими чувствами в социальных сетях, скандал дошел до областного управления антимонопольной службы. В итоге специалисты ФАС отреагировали: «Такое поведение компании может привести к нарушению антимонопольного законодательства. Сейчас Вологодское УФАС проводит проверку поступившей информации...»

Энергетики поспешили объясниться. В частности, что страхование жилья - услуга сугубо добровольная и может быть удобной: «Услуга страхования жилья, которая стала доступна жителям Вологодской области в общем платежном документе с электроэнергией, носит исключительно добровольный характер и служит надежной защитой имущества в непредвиденных ситуациях».

Какие непредвиденные ситуации? Об этом можно узнать, заглянув на сайт страховой компании. Это, например… торнадо. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что даже уже и торнадо видали в нашей области, но есть и более распространённые страховые случаи – соседские заливы, пожары и взрывы бытового газа.

А что будет, если не платить? Оказывается, ничего – ни штрафов , ни пени. Жилье после оплаты просто будет застрахованным на один месяц с 1-го числа месяца, следующего за месяцем внесения платы. По мнению энергетиков, страховка может быть вполне востребована и во время новогодних праздников, когда сводки пестрят всяческими происшествиями, и во время летних отъездов в отпуск или на дачу.

«А все-таки, что делать, если заплатил деньги автоматически, не собираясь страховаться?» - спросили мы энергетиков.

На что получили официальный ответ: «При случайной оплате страховки можно вернуть деньги. Для этого в течение первых 14 дней необходимо обратиться в ССК и вернуть 100% оплаченного страхового взноса. Или можно перевести эти деньги на оплату за электроэнергию».

Как оказалось, такие случаи уже есть: по данным ССК на сегодня квитанции с дополнительной услугой оплатили 400 человек, 30 заплатили ошибочно и потребовали деньги обратно. Вероятно, это не окончательные цифры, но при том, что абоненты исчисляются сотнями тысяч, получается, что вологжане очень внимательные люди.

Сколько платить и сколько получишь

Энергетики рассказали – сколько нужно платить и сколько получишь, если что случится. Расчет взноса прост: 4,2 руб. (это единый тариф за 1 кв. м) нужно умножить на общую площадь квартиры или комнаты в коммунальной квартире. Сумма эта не зависит ни от района, ни дома, ни от состояния квартиры. Для примера - для квартиры 50 квадратных метров платеж составит 210 рублей в месяц.

Каков же размер потенциальной выплаты? Да, потолок есть - до 55 тыс. руб. за 1 кв. м. жилья. То есть для нашей 50-метровки - это до 2750 тысяч рублей. Это теоретически. Но есть и другой ориентир - примеры выплат. В соседней Ленинградской области подобная программа добровольного страхования жилья действует с 2017 года. Один из крупных ущербов был компенсирован выплатой в 770 тысяч рублей - квартира пострадала от взрыва газа. Но это, согласитесь, редкий случай. Возьмем более частый случай – когда сосед сверху залил. В этом случае, главным образом, страдает отделка. Владелец одной из таких подтопленных квартир получил почти 70 тысяч рублей.

Много этот или мало? Пусть для наших 50 квадратных метров выплата составила 50 тысяч рублей. Чтобы такую сумму «отдать» страховщикам, по 210 рублей нужно платить почти 20 лет.

Кстати, залив квартиры – наиболее частое происшествие. По статистике страховщиков, 85% всех страховых случаев в квартирах — это именно заливы. И получить материальную помощь, как видим, можно довольно просто.

Скандал прогремел и почти утих. Вологжане присматриваются к инициативе энергетиков и находят дело не таким уж и страшным, а для кого-то даже полезным. Контролирующие органы определяют законно это или нет. КП следит за развитием событий.