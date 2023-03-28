Наталия Мерзлякова: «Развитие конкуренции на Вологодчине – одна из наших ключевых задач»

Управление ФАС России по Вологодской области.

Вологодское УФАС подвело итоги своей работы за 2022 год. Какие рынки находятся в поле пристального внимания контрольного ведомства, кто чаще всего нарушает антимонопольное законодательство и как бороться с «профессиональными жалобщиками» - об этом мы беседуем с руководителем Вологодского УФАС России Наталией Мерзляковой.

Управление ФАС России по Вологодской области.

– Наталия Валерьевна, какие нарушения конкуренции в Вологодской области были выявлены в 2022 году?

– Одна из основных сфер контроля УФАС – госзаказ. Вологодское УФАС продолжает внимательно следить за состоянием конкуренции в сфере государственных (муниципальных) закупок. В 2022 году рассмотрено 338 жалоб в отношении заказчиков в рамках контроля 44-го Федерального закона. Из них 84 жалобы признаны обоснованными или частично обоснованными.

Чаще всего заказчики допускали нарушения в части установления требований в документации, влекущие ограничения участников закупок; нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение его условий; нарушения в части размещения информации в ЕИС.

В 2022 году вступил в силу так называемый «оптимизационный» закон, цель которого - совершенствование закупочной деятельности и упрощение процедур закупок. Документ включает в себя положения, направленные на борьбу с «профессиональными жалобщиками». Речь идет о введении процедуры электронного обжалования и предъявления к участникам закупки требования о наличии опыта исполненного контракта на сумму не менее 20 % от начальной цены закупки («универсальной предквалификации»). При отсутствии такого опыта организации не смогут подавать жалобы и намеренно мешать проведению закупки.

Управление ФАС России по Вологодской области.

- Часто ли в прошедшем году нарушалось рекламное законодательство?

- В 2022 году в УФАС поступило 32 заявления на признаки нарушения Закона о рекламе, что значительно меньше, чем в 2021 году (124 заявления). Однако количество возбужденных дел остается примерно на одном уровне: 8 возбужденных дел в 2022 году и 9 дел в 2021.

В 2022 году служба выявила следующие нарушения: реклама финансовых услуг размещалась без указания лица, оказывающего эти услуги; реклама финансовых услуг без лицензии или без включения в соответствующий реестр Центрального Банка РФ; реклама алкоголя и реклама электронных сигарет; неправильно выставленная возрастная категория информационной продукции.

Управление ФАС России по Вологодской области.

– Какие рынки находятся на особом контроле УФАС?

- В 2022 году Вологодским УФАС была проведена большая работа по такому направлению деятельности, как содействие развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. Этот рынок услуг включен в перечень мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Вологодской области на период 2022-2025 годы.

О существующих проблемах на этом рынке обратили внимание УФАС члены Общественного совета, которым, в свою очередь, сообщили о проблемах в этой сфере непосредственные участники рынка – детские оздоровительные загородные лагеря.

Были озвучены такие проблемы, как ежегодный отток денежных средств, выделяемых из бюджета Вологодской области на финансирование путёвок в оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в другие регионы. Поздние сроки проведения закупок за счёт средств областного бюджета путёвок в оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не позволяют детским учреждениям полноценно подготовиться к летней оздоровительной кампании. Эти факторы, а также другие экономические и административные ограничения входа на рынок негативно сказываются на функционировании детских оздоровительных лагерей региона.

Была проделана большая работа, к которой подключились и профильные департаменты, и Законодательное Собрание области. В результате летом 2022 года в загородных оздоровительных лагерях на территории области отдохнули на 4307 детей больше, чем в прошлом году. Экономия средств на закупках позволила закупить дополнительно 239 путёвок для оздоровления детей в 2022 году. Кроме того, на поддержку и проведение оздоровительной кампании в 2022 году из бюджета области было направлено на 26 млн. рублей больше по сравнению с 2021 годом. На этом работа по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления не закончена, она продолжается и в текущем году.

Управление ФАС России по Вологодской области.

Управление ФАС России по Вологодской области.

- Вологодское УФАС осуществляет контроль за соблюдением законодательства со стороны сетевых компаний при подключении домов, дач и земельных участков граждан к электросетям. С какими проблемами чаще всего обращались жители области в ушедшем году, какие виды нарушений преобладают?

- Количество дел, возбужденных в отношении субъектов естественных монополий, к которым относятся сетевые компании, стоит на втором месте после дел, возбужденных в сфере законодательства о закупках. В 2022 году возбуждено 30 административных дел в отношении сетевых энергетических компаний. Действия «сетевиков» квалифицируются по статье 9.21 КоАП РФ с предусмотренными в ней мерами ответственности.

Управление рассматривает поступающие заявления от граждан на несоблюдение сетевыми организациями сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Вторым распространенным нарушением сетевых компаний является навязывание невыгодных условий договора.

В 2022 году общая сумма штрафов на сетевые энергетические компании за допущенные нарушения составила 1 миллион 870 тысяч рублей. В списке постоянных правонарушителей находятся крупные сетевые энергетические компании: АО «Вологодская областная энергетическая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада».

- С недавних пор на особом контроле Вологодского УФАС - соблюдение законодательства газораспределительными организациями при выполнении мероприятий в рамках программы догазификации. Как обстоит дело по этому направлению работы?

- 21 апреля 2021 года Президент в своем послании Федеральному собранию поручил осуществить догазификацию населенных пунктов Российской Федерации без привлечения денежных средств граждан. Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства (например, частных домов граждан) в рамках догазификации установлен Правилами № 1547*. Вологодское УФАС контролирует соблюдение этих Правил газораспределительными организациями. За 2022 год к нам поступило 30 обращений граждан, жалующихся на действия сетевых газовых компаний. А за три месяца 2023 года уже поступило 38 таких обращений.

- Как вологжанам можно подробнее ознакомиться с работой антимонопольного органа?

- У нас есть свой официальный сайт vologda.fas.gov.ru, где мы регулярно выкладываем новости о всех интересных делах и событиях, которые у нас происходят. Кроме того, о работе Вологодского УФАС можно узнать в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/public57346546 и Одноклассники https://ok.ru/group/70000001132522 .

* Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547»

Благодарим за представленную информацию пресс-службу УФАС России по Вологодской области.