Андрей Луценко: "На Вологодчине появятся 20 модульных ФАПов и две амбулатории"

Модульные ФАПы - быстрое решение проблемы с помещениями и оборудованием.

Андрей Луценко заявил, что в регионе будут установлены 20 модульных ФАПов и две амбулатории. Они появятся благодаря Народной программе «Единой России». В ближайшие три года запланировано исполнить более 1500 мероприятий: это обновление и строительство учреждений образования, здравоохранения, ремонт дорог и коммунальных сетей, ликвидация свалок и вывоз твердых бытовых отходов, переселение из ветхого и аварийного жилья. Весь перечень мероприятий был сформирован на основе порядка 45 тысяч наказов вологжан. Это и ремонт дорог, и проблемы ЖКХ, и благоустройство территорий и сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба ЗСО.

Особенно важно для жителей Вологодчины развитие здравоохранения.

«Нам поступило более трех тысяч обращений, связанных с этой сферой. В ближайшие три года в рамках Народной программы планируется установить 20 новых модульных конструкций ФАПов и две амбулатории в округах и районах региона, в том числе в Бабаевском, Вытегорском и Тарногском, - сообщил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. – Кроме этого, предстоит отремонтировать пять фельдшерско-акушерских пунктов и закупить оборудование для медиков. Предусмотрена и закупка мобильных ФАПов».

Добавим, еще по 17-ти ФАПам запланирована разработка проектно-сметной документации.

Больше всего обращений в "Единую Россию" по Народной программе касалось дорог. «Более 10 тысяч обращений направлено на приведение в порядок дорожного полотна. На их основе в 2023 году в рамках Народной программы запланированы ремонты нескольких десятков дорог», - подчеркнул Андрей Луценко.

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Среди дорог, которые отремонтируют в этом году - автодорога Леньтево-Бабаево – Борисово-Судское в Бабаевском округе. Помимо этого, будет восстановлено покрытие наиболее разрушенных участков дорог Борисово-Верхний Конец, Бабаево-Торопово. В Вашкинском районе приведут в порядок автодорогу Липин Бор – Новые Вашки, а в Великоустюгском округе – дорогу Великий Устюг-Лодейка и участок дороги Урень-Шарья-Никольск-Ширяево.

В Харовске планируется ремонт улиц Пустораменская и Энергетиков. Предусмотрено финансирование на восстановление покрытия, расчистку участков древесно-кустарниковой растительности дороги Сямжа-Харовск.

Второй по количеству предложений в Народную программу стала сфера ЖКХ - всего поступило порядка 9,5 тысяч обращений.

Фото: пресс-служба ЗСО.

В некоторых районах и округах в рамках Народной программы продолжаются ремонты коммунальных сетей. Например, в поселке Вохтога с апреля 2022 года ведется реконструкция системы водоснабжения. Сейчас проложено восемь километров сетей. Смонтирован 61 колодец. Обустроены фундаменты под оборудование. Также на площадке смонтировано оборудование - резервуары чистой воды, насосная станция и станция водоподготовки. После схождения снежного покрова возобновятся работы по прокладке трубопровода и монтажу кабельной линии.