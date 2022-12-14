Вологодские студенты научились делать печки для СВО из пожаротушителей

Фото: Вологда.рф

Студенты Вологды изготовили вторую партию печей для Вооруженных сил. На практике студенты 2 и 3 курсов Вологодского строительного колледжа сумели изготовить необходимое для солдат оборудование. Это вторая партия - первую студенты изготовили в октябре, печи уже на передовой. Об этом сообщил официальный сайт Вологды - Вологда.рф.

«Печи востребованы у российских солдат, потому что сейчас очень сложные погодные условия, наступили холода. Бойцам необходимо греться, сушить одежду, готовить пищу. С помощью вологодских предприятий, которые предоставили нам материалы, мы изготовили еще девять разных печей. Мы будем продолжать эту работу, может быть, у бойцов появятся пожелания, как печи можно будет еще доработать",- отметила директор Вологодского строительного колледжа Татьяна Габриэлян. Как оказалось, к некоторых студентов были мобилизованные братья и отцы.

"Студенты подходят со всей ответственностью к качеству производимой продукции", - заверила она.

Ребята сделали печи-буржуйки, печи-щепотницы и печи из старых огнетушителей. Всего – девять штук. Все работают на дровах.

Как быстро огнетушитель превратить в печь рассказал мастер производственного обучения по сварочному делу Анатолий Мишенев.«Никаких сложностей с ними нет. Мы отрезаем у них обе части дна, делаем дверцу, поддувало, вырезаем отверстие под трубу. И все - печка готова. Из огнетушителя печь делается быстрее, чем из железа, так как есть уже готовое основание».

Печь-щепотница может заменить костер, на ней можно разогреть еду. Еще на одной печи студенты сделали решетку для того, чтобы высушить одежду. В планах у студентов сделать походную печь для бани.

Пожаротушители для работы поставляют ребятам организации города. Конечный результат оценил мэр города Сергей Воропанов: «Печи очень удобные, легкие и компактные. Огромное спасибо студентам, для них это хорошая практика, ребята с удовольствием это делают. Ну а для наших бойцов это невероятная польза. Я благодарен за помощь и вклад нашим бойцам. Печи отправим уже на этой неделе вместе с гуманитарным грузом».

Помимо печей учащиеся также изготовили для бойцов несколько деревянных лопат с металлическими наконечниками.