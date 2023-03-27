Вологда может стать столицей деревянного зодчества

Фото: администрация города Вологды

В Вологде прошел III Межрегиональный форум экскурсоводов «Путь успеха». Экскурсоводы обменялись опытом, рассказали о туристической индустрии, объектах показа, инфраструктуре.

Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил то, что многие градозащитники давно ждали: "Мы продвигаем наш город как культурную столицу Русского Севера. Также планируем отправить заявку в Минэкономразвития, чтобы получить звание столицы деревянного зодчества”.

По его мнению, что было сделано в Вологде за последние три года, и намечено на ближайшие годы, позволяют конкурировать областной столице с другими городами России.

«Мои обзорные экскурсии больше предназначены для гостей города. С моей точки зрения, изюминка Вологды — в деревянном зодчестве. Всегда останавливаемся на этих объектах. В последнее время взят правильный вектор развития в этом направлении», — говорит известный экскурсовод, автор нескольких книг о Вологде Александр Сазонов.

В качестве одного из примеров участникам форума рассказали о реставрации объекта деревянного зодчества и создании музея нового формата «Заречный кварталЪ 1840». Это Музей старинный пивных бутылок, который находится в недавно отреставрированном доме на ул. Чернышевского, 56.

Кстати, неожиданную форму раскрутки этого объекта придумал сам предприниматель-реставратор. Виктор Чучин, уже известный установленными по всей области арт-объектам и памятникам, в том числе - Христофору Леденцову, предлагает с ним… поужинать.

В музее «Заречный кварталЪ», который ему принадлежит, расположен бар. В нем, в ходе ужина, он предлагает обсудить опыт ведения бизнеса, саморазвитие и мотивацию. Причем явно за символическую сумму-

1500 рублей, то есть практически - за еду. Для сравнения, ужин с Горбачевым когда-то стоил 250 тысяч фунтов стерлингов.

“На конференции наши специалисты в сфере туризма обменялись опытом и практиками с туроператорами и экскурсоводами со всей страны. Многие из гостей планируют приехать повторно, а также порекомендовать Вологду для посещения… Туристическая отрасль - является частью городской экономики. Мы делаем всё, чтобы гостям в Вологде было комфортно и интересно: открываем новые уютные гостиницы, реставрируем объекты культурного наследия, благоустраиваем общественные пространства, проводим различные фестивали”, — рассказал Сергей Воропанов.

Участникам представили опыт города по реставрации исторических деревянных домов. На сегодняшний день в работе находится 37 исторических объектов. Эта работа ведется на средства инвесторов. Они уже вложили в реставрацию памятников деревянного зодчества более 400 млн рублей.

Напомним, к 880-летию Вологды при поддержке федерального центра в городе планируется завершить масштабные работы по реставрации историко-архитектурного ансамбля Вологодского кремля. Стоимость работ с учетом благоустройства территории составляет 4,4 млрд рублей.

Как сообщают участники конференции, из Удмуртии организован пакетный тур в Вологду. “На июль уже достаточно много желающих. Я посетила максимальное количество объектов, которые были бы интересны туристам, отметила самые яркие и запоминающиеся», — рассказала экскурсовод Галина Васильева.

«Вологда благоприятный город для туризма. Его визитная карточка — Софийский собор. Ряд деревянных особняков, резной палисад, естественно. Знаю, что будет реставрироваться Домик Петра I. Есть что посмотреть», — говорит экскурсовод из Кириллова Марина Травникова.

Для представителей гостиничного бизнеса лекцию провел председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов, который перед этим побывал в нескольких гостиницах Вологды. «Вологда — город небольшой, компактный и самобытный, в чем, по моему мнению, и заключается главный плюс. Много зелени, природы, деревянных исторических зданий. Всё это как раз и любят путешественники», — поделился Роман Сабиржанов.

НАША СПРАВКА: И Только в 2022 году турпоток в Вологду составил более 760 тысяч человек, из них порядка 211 тысяч — непосредственно туристы, которые приехали в областную столицу на несколько дней.