В Череповце с начала года поймали 56 нарушителей комендантского часа

Фото: Архив КП.

В Череповце 56 школьников попались на нарушении комендантского часа в этом году. Всего в 2022 году зарегистрировано 179 нарушений комендантского часа, сообщает сайт Череповца.

Напомним, череповецким детям до 16 лет можно находиться на улице без взрослых до 22 часов, с 16 до 18 лет — до 23 часов. Наступают каникулы и дети могут быть предоставлены сами себе. Каникулы у школьников продлятся с 27 марта по 2 апреля.

Естественно, к ответственности будут привлекаться родители.

"Первый раз ограничиваемся предупреждением. Как правило, профилактическая мера работает. За повторное нарушение может грозить штраф до трех тысяч рублей. Напоминаем, что комендантский час действует и в период школьных весенних каникул", — предупредила Анастасия Соколова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.