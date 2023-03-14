На Вологодчине стартовал прием в средние специальные учебные заведения

В Вологодской области стартовала приемная кампания. В 2023 году в регионе набор на первый курс проводят 33 колледжа и 6 структурных подразделений вузов. Всего организовано 7997 бюджетных мест. Что на 150 мест больше по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 150. Прием заявлений начнется в июне после экзаменов и до 15 августа. Документы в учебные заведения можно подать тремя способами: лично в приемной комиссии, по электронной почте, а также через портал Госуслуг.

Ссузы предлагают 113 направлений подготовки в различных сферах: сельское, лесное, рыбное хозяйство, IT-технологии, строительство, медицина, экономика, туризм, транспорт, промышленность и другие.

В 2023-м году открываются 9 новых специальностей, которые ввели по запросам предприятий и организаций. Среди них: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Великоустюгском многопрофильном колледже, «Оператор транспортного терминала» в Вологодском техническом колледже, «Технология индустрии красоты» в Вологодском колледже технологии и дизайна. Всего за последние семь лет открыты 44 новых для региона направления подготовки.

«В прошлом году в колледжи и техникумы поступили более 7200 человек. С каждым годом количество бюджетных мест увеличивается. Это вызвано тем, что все больше ребят предпочитают учиться на Вологодчине. Одна из наших основных задач – создать комфортные условия для выпускников ссузов и вузов и привлечь молодых специалистов работать в нашем регионе. Для этого в области действует ряд мер. Это и единовременные выплаты работникам сельского хозяйства, и подъемные фельдшерам и педагогам, которые выбирают организации в сельской местности. Помимо этого, выпускники школ могут заключить целевые договоры с предприятиями и организациями региона. Это дает определенные гарантии будущим специалистам», - отметил председатель ЗСО Андрей Луценко.