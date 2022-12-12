Председатель ЗСО Андрей Луценко вручил паспорта школьникам

Фото: ЗСО.

В День Конституции председатель ЗСО Андрей Луценко вручил паспорта юным вологжанам Из рук спикера 12 декабря основной документ гражданина Российской Федерации получили 10 школьников. Все они победители многочисленных конкурсов и олимпиад на федеральном и региональном уровнях.

«Хочу пожелать вам, чтобы вы шли по жизни смело и уверенно. Успешно закончили свои учебные заведения, получили высшее образование, определились в профессии, и навсегда запомнили этот день. День, когда вы получили паспорт гражданина Российской Федерации. Пусть все цели, которые вы ставите перед собой, обязательно исполнялись», - сказал Андрей Луценко.

Среди тех, кто сегодня получил паспорт – Юлия Чернова. Девушка является членом молодежной Администрации города Вологды. Также в её активе победа на Всероссийской конференции юных техников и изобретателей.

«Накануне сегодняшнего торжественного мероприятия я много волновалась и переживала. Сейчас я очень рада, что в моих руках паспорт. Для меня это очень важный день. Его я буду вспоминать каждый год, когда будет отмечаться День Конституции», - рассказала Юлия Чернова.

В Законодательное Собрание поддержать девушку пришла её мама.

«Я испытываю огромную гордость за свою дочь Юлию за то, что сегодня ей вручили паспорт в торжественной атмосфере. Не сомневаюсь, что этот момент она запомнит на всю жизнь», - сказала мама Юлии Алёна Симакова.

Ещё один участник мероприятия – ученик школы №29 г.Вологды Григорий Томилов - победитель Всероссийского экологического диктанта, участник межрегиональных и областных практических конференций.

«Очень приятно, наконец, получить паспорт. Знаю, что теперь на меня возложено больше ответственности и обязанностей, но я к этому готов», - рассказал Григорий Томилов.

Каждому участнику торжественной церемонии в качестве подарка вручили Конституцию Российской Федерации – Основной закон страны. Председатель ЗСО Андрей Луценко напутствовал ребят изучить документ и обязательно знать свои права и обязанности.