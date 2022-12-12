Раненую сову из Вологды выхаживают специалисты из Переславля

Фото Центра реабилитации хищных птиц

В городе Переславле Ярославской области взялись лечить травмированную сову из Вологды. В начале ноября двое вологжан подобрали на улице больную сову. У птички не было половины крыла. Небезразличные люди смогли передать пострадавшую экспертам.

– С Каспером все хорошо. Живет, жирует на перепелах. Продолжаем лечение его крыла, – сообщают сотрудники центра реабилитации хищных птиц.

Орнитологи старались сохранить оставшуюся часть крыла, ведь у птиц без крыла часто смещаются внутренние органы, что грозит дополнительными проблемами со здоровьем.

– Очень много примеров, где птицы без крыла или крыльев живут полной жизни и живут годами. Есть единичные случаи, где таким же калекам, приходилось эвтаназию делать, т.к. птиц не мог осознать, что отсутствует часть или полностью крыло, еще более травмируя себя. Этот же не сразу но сообразил, что крыла нет. И для быстрого сваливания, он начал использовать тактику быстрых лап и одного раскрытого крыла для равновесия. Помимо него, у нас есть еще коршун Виктор, отсутствие кисти крыла не мешает ему прыгать, скакать и даже перепархивать в вольере, – пояснила сотрудница центра.

Болотная сова весит 206—475 г. Распространена повсеместно, гнездится в низменных влажных местах, по окраинам болот. Гнездом служит углубление в почве, иногда выстланное мхом.