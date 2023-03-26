В Вологде впервые покажут яизм

Фото со страницы vk.com/gallery21vek

26 марта в 16:00 в выставочных залах галереи "Наш XXI век" состоится открытие персональной выставки “Аффинаж” художника из Великого Новгорода - Стоса Карпова.

На мероприятии будет проведен его традиционный перфоманс Артлектрика.

Стос Карпов автор не только необычных картин, но и множества выражений про искусство, которые стали крылатыми. Например, он уверен, что “рассказывать о выставке, это как танцевать под архитектуру”, а “разговор об искусстве сродни попытке объяснить сон: чем больше его объясняешь, тем более и далее ускользает сам сон”.

Для большинства вологжан перформанс будет в новинку. Между тем художник проведет действо уже в 40 раз. Как нам стало известно, в нем произведения авангардного искусства создают все желающие.

Стос Карпов уже прибыл в наш город и поделился первыми впечатлениями ВКонтакте, где сравнил родной Великий Новгород с Вологдой: “Честно говоря я пока не понял Вологду, но ее творческая аура зазеркальный вариант Новгородской. И тут и там русская провинция со своими провинциальными "ценностями" и "священными коровами", но разный биоритм и точки восприятия искусства…”

Мартовская элегия. Со страницы художника Вконтакте

Организаторы уверены, что выставка поразит посетителей яркой палитрой и экспрессивностью. Большое значение имеет непосредственное восприятие картин в галерее. Выставка объединяет различные по времени художественные эксперименты, целью которых была попытка показать поиск «я», процесс очищения творчеством мысли и концепций в рамках непрестанно меняющейся картины самого времени.

Художник так говорит про себя: “Я русский деятель культуры Стос Карпов, подчеркиваю слово Русский. Я продолжаю и обновляю традиции русского авангарда и экспериментального искусства. Я также являюсь основателем своего творческого направления Яизм и школы импровизационной живописи Артлектрика”.

Артлектрика — импровизационная живопись в сочетании с определенной музыкой и собственной медитативной средой. А яизм - это философская и духовная практика, цель которой проявление собственного высшего «Я» художника. Картины - лишь зафиксированный отблеск этого высшего состояния. Произведения Стоса Карпова медитативны и составляют концентрат энергий внутреннего мира и внешнего.

“Я считаю творчество своеобразной магической силой и мощной практикой, которая может открыть то, что скрыто и непроявлено”, - рассказывает художник о своем творчестве.

Добавим, что «аффинаж» в широком смысле — это процесс очистки чего-либо.

Табык. Со страницы художника Вконтакте

Итак, Галерея ждет всех желающих на открытие выставки и на перфоманс Стоса Карпова. Принять участие могут все желающие. Также стартует конкурс среди посетителей в соцсетях, один из авторов селфи с картиной получит приз — уникальную картину Стоса с дарственной надписью.

Как обычно, помимо основной экспозиции в галерее представлена выставка детских рисунков — "Шаг во Вселенную". Большое количество работ поступило от учеников школы искусств им. Трифонова. Смелые детские работы дают шанс посмотреть на мир новыми глазами, вспомнить себя в их годы: о том, как удивителен мир.

Открытие состоится 26 марта в 16:00. Выставка будет работать до 23 апреля.

Ждем вас по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, 7. АНО Арт Галерея-студия "Наш ХХI век".

Время работы:

ср-пт 11:00 — 19:00

сб 11:00 — 18:00

вс 11:00 — 17:00

пн, вт выходной