Еще 10 вологжан стали Заслуженными деятелями культуры Вологодской области

Фото: официальный сайт Правительства Вологодской области.

В День работника культуры еще 10 жителей региона стали обладателями звания «Заслуженный работник культуры Вологодской области». Почетное звание учреждено в 2020 году, первые награды вручили в 2021 году.

Звание присуждается за многолетний вклад в развитие и популяризацию культуры региона, яркие достижения в сфере культуры и искусства.

Нагрудные знаки от имени главы региона заслуженным работникам культуры Вологодской области вручил первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.

В этом году заслуженными работниками культуры Вологодской области стали:

– заведующая Домом Корбакова Вологодской областной картинной галереи Светлана Корбакова,

– заведующий художественно-постановочной частью Вологодского драматического театра Александр Кулаков,

– директор Сокольской районной централизованной библиотечной системы Галина Маганова,

– главный режиссер Череповецкого камерного театра Татьяна Макарова,

– заведующая методотделом Районного Дома культуры Кичменгско-Городецкого округа Людмила Наволоцкая,

– директор Тотемской централизованной библиотечной системы Нина Никулинская,

– хормейстер Вожегодского районного центра культурного развития Николай Сазонов,

– хормейстер ансамбля народных инструментов «Русский сувенир» Городского Дворцы культуры Вологды Галина Старченко,

– руководитель клубного формирования Бабаевского центра культурного развития Нина Чернова,

– преподаватель Вологодского областного колледжа искусств Наталия Щербакова.