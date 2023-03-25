Еще 10 вологжан стали Заслуженными деятелями культуры Вологодской области

Фото: официальный сайт Правительства Вологодской области.
В День работника культуры еще 10 жителей региона стали обладателями звания «Заслуженный работник культуры Вологодской области». Почетное звание учреждено в 2020 году, первые награды вручили в 2021 году.
Звание присуждается за многолетний вклад в развитие и популяризацию культуры региона, яркие достижения в сфере культуры и искусства.
Нагрудные знаки от имени главы региона заслуженным работникам культуры Вологодской области вручил первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.
В этом году заслуженными работниками культуры Вологодской области стали:
– заведующая Домом Корбакова Вологодской областной картинной галереи Светлана Корбакова,
– заведующий художественно-постановочной частью Вологодского драматического театра Александр Кулаков,
– директор Сокольской районной централизованной библиотечной системы Галина Маганова,
– главный режиссер Череповецкого камерного театра Татьяна Макарова,
– заведующая методотделом Районного Дома культуры Кичменгско-Городецкого округа Людмила Наволоцкая,
– директор Тотемской централизованной библиотечной системы Нина Никулинская,
– хормейстер Вожегодского районного центра культурного развития Николай Сазонов,
– хормейстер ансамбля народных инструментов «Русский сувенир» Городского Дворцы культуры Вологды Галина Старченко,
– руководитель клубного формирования Бабаевского центра культурного развития Нина Чернова,
– преподаватель Вологодского областного колледжа искусств Наталия Щербакова.