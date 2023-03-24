В конце марта опять возник вопрос - где тренироваться лыжникам в Вологде?

В ДЮСШ по зимним видам спорта занимается более 600 детей. Фото: ВКонтакте, ДЮСШ

Есть ли куда бежать лыжникам? Об этом и о многом другом в интервью «Вологда.рф» рассказал начальник городского Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас. Он прокомментировал ход строительства ряда спортивных и дорожных инфраструктурных объектов в микрорайоне Бывалово.

Еще в 2018 году журналисты озаботились судьбой лыжной трассы за стадионом «Локомотив», когда было принято решение перенести место строительства Ледового дворца в Бывалово. Потом лыжную трассу "подрезала" новая дорога на ул. Поэта Романова.

И оба раза городские власти шли на диалог со спортивным сообществом, ища компромисс.

И вот - снова лыжники поднимают палки. После успешного выступления вологодской лыжницы Алины Пеклецовой на Чемпионате России в Тюмени, 17-летняя воспитанница ДЮСШ по зимним видам спорта Вологды заняла второе место, и в интервью федеральным каналам посетовала на возможности спортсменов из провинции. Речь снова зашла о лыжной трассе, судьба которой оказалась под вопросом из-за строительства новой дороги.

Начальник городского Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас поспешил внести ясность: «После завершения строительства улицы Поэта Александра Романова лыжная трасса в сторону Окружного шоссе будет проложена под мостовыми пролётами на левом берегу реки Шограш. Несколько лет назад, до начала строительства моста, было дано поручение Мэром города о пересмотре части мостового пролёта для проезда, как лыжников в зимний период, так и специальной снегоуплотняющей техники».

По его словам, Администрация города стремится развивать инфраструктуру таким образом, чтобы удовлетворить потребности всех спортсменов.

Сейчас в ДЮСШ по зимним видам спорта занимается более 600 детей, примерно треть тренируется на стадионе «Локомотив». Да, там из-за строительных работ трасса сокращена до 2 километров. Но это временно. На работу учреждения это не повлияло: «Срывов тренировочных занятий в зимнем сезоне 2022-2023 гг. не было. На балансе учреждения имеется ратрак и шесть буранов. Помимо бюджетного финансирования от города Вологды - на подготовку спортсменов субсидия из областного бюджета в последние три года составила почти 4 миллиона рублей. На эти средства от Департамента физической культуры и спорта области учреждение отправляло спортсменов на сборы или соревнования, приобретали инвентарь».

Дмитрий Жиобакас напомнил, что кроме стадиона «Локомотив» есть другие места для тренировок : парк Мира, пойма реки Вологды, парк Ветеранов, парк за ДК льнокомбината, Ковыринский парк, территория за ТЦ «Лента», в мкр. Охмыльцево, а также пришкольные стадионы (потому что лыжная подготовка входит в обязательную часть программы обучения).

Связанные со спортом общественники отмечают, что в Вологде в последние годы произошел качественный рывок материально-технической базы: обновляют хоккейные корты, строят ФОКОТы в микрорайонах, а также площадки для уличного баскетбола, модернизируют стадионы «Витязь» и «Динамо», создают спортивное ядро в Бывалово, в который войдут уже действующий Ледовый дворец и находящиеся на этапе работ ФОК и ФОКОТ.

«Развитие спортивной инфраструктуры Вологды началось со строительства малых спортивных площадок, ФОКОТов, и доросло до крупных спортивных объектов», - отметил председатель Федерации футбола Вологды Артем Гисматулин, комментируя итоги работы Администрации города в 2022 году в феврале этого года.

«То, что в районе стадиона «Локомотив» создается современный спортивный кластер, не может не радовать. Сам факт открытия Ледового дворца «ВологдАрена» говорит о том, что развитие идет в правильном направлении. И всё больше зимних видов спорта будет развиваться в Вологде на достойном уровне», - считает Президент Союза конькобежцев России и олимпийский чемпион Николай Гуляев.

«Спортивная инфраструктура Вологды развивается. Я не могу сказать, что очень активно слежу за другими видами спорта, кроме баскетбола, которым полностью увлечена, он поглощает все мое время, но в последнее время в городе появилось много площадок для уличного баскетбола 3х3, знаю, что у футболистов появились новые поля, на "Витязе" построили бассейн. Меня очень это радует», - говорит генеральный менеджер БК «Вологда-Чеваката», бронзовый призер Олимпиады Ирина Соколовская.

«Ситуация с инфраструктурой не идеальная. Но мы её исправляем и работаем над её улучшением", - говорит Дмитрий Жиобакас.

И привел примеры: "На моих глазах развивался женский баскетбол в городе. У спортшколы появился свой зал, а «Вологда-Чеваката» получила возможность тренироваться и проводить матчи в замечательном спортивном объекте. У спортивной школы по футболу были только поля на ул. Варенцовой, а сейчас есть спорткомплекс и стадион в центре города. Волейболисты, с помощью частного бизнеса, получили возможность тренироваться в новом зале. У хоккеистов и фигуристов теперь два крытых катка. Легкоатлеты и спортсмены пожарно-спасательного спорта ждут с нетерпением завершения модернизации стадиона «Витязь». Строятся уличные спортивные площадки на придомовых территориях».

Работа в этом направлении идет в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Только за последние три года в развитие спорта в Вологде вложили более 1,5 млрд рублей из бюджета разного уровня, сообщает портал Вологда.рф.

Поддерживаются и выдающиеся спортсмены Вологды. В этом году 15 человек получают городские ежемесячные стипендии в размере 10 тыс. рублей. На эти цели из бюджета областной столицы выделено 1,8 млн рублей. Среди ее обладателей - легкоатлет Даниил Росляков, пловец Иван Киселев и лыжница Алина Пеклецова.