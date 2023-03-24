Андрей Луценко помог разобраться с получением региональной выплаты участнику СВО

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Андрей Луценко помог участнику СВО из Вытегорского округа разобраться с получением региональной выплаты. К председателю Законодательного Собрания области, руководителю фракции «Единая Россия» обратился боец, призванный из Вытегорского округа.

Вытегор в прошлом декабре отправился выполнять боевые задачи по направлению из военкомата. Но за время прохождения службы не получил никаких выплат. По его словам, случилась путаница с документами. По возвращению проблему частично удалось решить, но единовременной региональной выплаты он так и не дождался.

Андрей Луценко вместе с Департаментом социальной защиты населения области дали разъяснения военнослужащему.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо повторно подать документы.

Напомним, сейчас региональные выплаты назначаются жителям Вологодской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах. Размер единовременной выплаты – 100 тысяч рублей (если контракт заключен с 24 февраля 2022 года), также предусмотрены и ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в «Центр социальных выплат» и предоставить ряд документов: паспорт, контракт о службе, а также документы, подтверждающие участие в специальной военной операции.

«Подать заявление можно, как и во время участия в СВО, так и после окончания прохождения военной службы. Обращение за назначением выплат возможно и доверенным лицом. Так, сейчас житель Вытегорского округа находится в госпитале в другом регионе, заявление подала сестра заявителя», - обратил внимание Андрей Луценко.

Единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей положена и военнослужащим, которые получили при прохождении службы на СВО тяжелые увечья – ранения, травмы, контузии. Процедура подачи заявки такая же, но к пакету документов нужно приложить и документ, содержащий сведения о тяжелой степени увечья.