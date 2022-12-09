Вологжане оценили услугу социального такси

В 2020 году в окончательном чтении был принят закон, позволивший решить проблему перевозки маломобильных групп населения. На его реализацию в бюджете области заложили 65 миллионов рублей. Большая часть средств была направлена на приобретение 28 автомобилей, в том числе с подъемным устройством инвалидной коляски. Транспорт был распределен между муниципалитетами.

Услуга социального такси оказалась очень востребованной у вологжан.

Сегодня услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды первой группы, получающие социальные услуги на дому, инвалиды и дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и вынужденные использовать кресло-коляску, получатели социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

В 2021 году услугами социального такси воспользовались 1965 инвалидов, в том числе 318 человек, использующих кресло-коляску. Всего было выполнено около 15 тысяч рейсов. За 11 месяцев 2022 года совершено 15700 выездов. Комплексными центрами социального обслуживания перевезено 1915 человек.

Первоначально социальное такси можно было заказать для поездок в организации социального обслуживания, МФЦ, учреждения медико-социальной экспертизы, отделения фонда соцстраха и Пенсионного фонда, медицинские организации. Детям-инвалидам транспорт предоставлялся также для поездок в учреждения дополнительного образования, культуры, организации физической культуры и спорта.

На сессии областного парламента в октябре 2022 года список был расширен. Инвалиды и дети-инвалиды, пользующиеся креслом-коляской, получили возможность заказать социальное такси для поездок в санаторно-курортные учреждения в пределах региона, а также на железнодорожный вокзал или аэропорт, в случае, если они отправляются на отдых и лечение за пределы Вологодской области.