Юрий Сапожников подвел итоги работы Вологодской городской Думы за прошлый год

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Глава Вологды Юрий Сапожников представил отчет о работе в 2022 году на сегодняшней сессии городской Думы. Всего за год состоялось 9 очередных сессий и 3 внеочередные. Депутаты приняли 239 решений. От городской Думы было внесено 110 инициатив.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

Юрий Сапожников, в частности, рассказал: "Была проиндексирована сумма первоначального взноса льготной ипотеки для молодых медиков, впервые поступивших на работу в лечебные учреждения Вологды. Продлены выплаты компенсаций для доноров за сдачу крови, тем самым обеспечив 11 000 донаций крови и ее компонентов. Финансовую поддержку получили такие проекты, как строительство филиала школы №26 в Южном микрорайоне и новой школы на улице Сергея Преминина, продолжились строительство улицы Поэта Романова и ремонт мостов через реку Шограш.В декабре 2022 года мы приняли бюджет со следующими параметрами: расходы запланированы на уровне 17,7 млрд рублей. Доходная часть – 17,5 млрд рублей, из которых рекордные 13 млрд – поддержка федерации и региона".

За поддержку Юрий Сапожников поблагодарил губернатора Олега Александровича Кувшинникова и Правительства области.

Депутаты вели работу с избирателями – на приемах в прошлом году депутаты Думы приняли 724 человек, было рассмотрено 1500 обращений. Депутаты активно работали на своих территориях. Они контролировали строительство и ремонт дворов, дорог, тротуаров, спортивных и детских площадок, школ.

Юрий Сапожников поблагодарил коллег за работу в ушедшем году. Самым главным в деятельности депутатов он назвал то, что каждый депутат Вологодской городской Думы принял участие в оказании помощи бойцам, которые находятся сейчас в зоне ведения специальной военной операции.

"Вместе с коллегами – депутатами и Администрацией города – мы собрали порядка 200 тонн помощи. Регулярно мы с Мэром Сергеем Воропановым доставляем гуманитарные грузы нашим бойцам. Депутаты осуществляют патронаж семей мобилизованных. И эту работу мы обязательно будем продолжать", - сообщил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Подробный отчет будет размещена на официальном сайте Думы.