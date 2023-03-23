Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Виктора Астафьева

Фото: Красноярский краеведческий музей.

Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия со дня рождения Виктора Астафьева. Такое решение принято с учетом значительного вклада писателя в развитие отечественной литературы.

Своим Указом Президент РФ постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея, утвердить его состав, в 6-месячный срок необходимо обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Президент рекомендовал органам государственной власти регионов и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения В.П.Астафьева. Указ вступил в силу.

Напомним, великий русский писатель Виктор Астафьев жил в Вологде и активно работал около 10 лет.

Виктор Петрович приехал в Вологду в 1969 году. Семья поселилась в новом доме на Урицкого. Спустя год квартиру поменяли на 4-комнатную на улице Ленинградской, 26. Там и установлена памятная доска: «В Этом доме в 1971 - 1980 гг. жил выдающийся русский писатель Виктор Петрович Астафьев».

В Вологде живет сын писателя Андрей, некоторое время жила и скончалась дочь Ирина.

Вот что сказал научному сотруднику музея Эльвире Трикоз Андрей Викторович Астафьев на вопрос об юбилее: "В Красноярске, конечно, пройдут основные официальные мероприятия. Для меня важно - прийти на родные могилы. В Перми Астафьева любят и почитают. Там замечательная мемориальная доска. В юбилеи там всегда всё делают по-настоящему, с уважением, мероприятия искренние. Отец не любил официоза и размаха, предпочитал в такие дни уехать в тайгу, деревню. В Вологде в библиотеках и музеях чтят память, вспоминают его. В юбилейный год хотелось бы, чтоб доску на доме поменяли (без опечатки во втором слове). И в деревне Сибле (Деревня в Харовском районе, на трассе Вологда-Вожега, - прим. ред..) тоже. Жил он там и отдыхал...

По-моему ни в одном городе нет улицы в честь отца, зато есть две библиотеки в Красноярске и Бердске, где происходила часть событий из романа "Прокляты и убиты", в Красноярске и Перми музеи, теплоход назван в честь отца, доска в Академгородке, памятник на площади и скульптура супругов Астафьевых в Овсянке..."