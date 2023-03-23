В Череповце разработали товарный знак и логотип

Фото: официальный сайт Череповца.

Череповецкие товары будут продвигать в России под брендом «Красный ткач»: в городе разработали товарный знак и логотип «Красный ткач».

Напомним, артель "Красный ткач" была открыта в 1939 году, затем долгое время здесь работала фабрика, изготавливавшая вещи в стилем, основанным на народной вышивке.

Теперь товарный знак «Красный ткач» могут использовать все местные мастера. Его ставить

можно на картинах, офисных принадлежностях, канцтоварах, полиграфии, конвертах, пакетах, материалах для обивки мебели, текстильных салфетках, на чехлах для диванных подушек, платках, одежде, обуви и игрушках, — перечислила директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

Правда, необходимо подать заявку. В первый год товарный знак можно использовать бесплатно.