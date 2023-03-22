Фото: Губернатор Вологодской области ВКонтакте.

Выплаты вологжанам, отправленным на службу в зону СВО, будут производиться и через военкоматы других регионов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время своего отчета на сессии Законодательного Собрания о деятельности Правительства области за 2022 год подчеркнул, что вопрос поддержки военнослужащих и их семей находится на постоянном контроле.

Как сообщалось, воинам, участникам СВО, помимо федеральных выплат предусмотрены региональные выплаты. Меры поддержки предусмотрены и после возвращения земляков с территории СВО. Так, в медицинских учреждениях организованы «зеленые коридоры», для раненных бойцов предусмотрен комплекс санаторно-реабилитационных мероприятий.

Без внимания не остаются и близкие военнослужащих.

Это юридическая и психологическая помощь, бесплатное питание в школах, колледжах и техникумах, бесплатное проживание в общежитиях для студентов, освобождение от родительской платы за детский сад, организация бесплатного отдыха детей, решение бытовых вопросов и другие мероприятия.

Депутат Законодательного Собрания области Лариса Кожевина вынесла предложение от фракции «Единая Россия» о внесении изменений в постановление Правительства, которые касаются поддержки бойцов, отправленных в зону СВО не через вологодские военкоматы.

«К нам в общественную приемную обратились несколько вологжан, которые в добровольном порядке заключили контракты о военной службе и сейчас участвуют в специальной военной операции", - рассказала она.

По ее словам, им было отказано в назначении дополнительных региональных выплат в связи с тем, что направление было выдано военными комиссариатами других регионов, а не вологодским пунктом отбора.

При этом их место проживания находится на территории области, здесь же проживают и их семьи.

Депутаты фракции «Единая Россия» предлагают распространить право на получение региональных выплат на военнослужащих, получившим направление на военную службу через военкоматы других регионов.

«Губернатор поддержал предложение депутатов фракции «Единая Россия» и подчеркнул важность сохранения равенства мер поддержки наших земляков, которые служат по контракту в независимости от места получения ими направления на военную службу. Полностью согласен с главой региона, считаю, что помощь от региона должны получать и военнослужащие, заключившие контракт через военкоматы других регионов. Изменения в постановление Правительства области будут проработаны в ближайшее время», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Кроме этого, на сессии было принято еще одно важное решение, связанное с поддержкой жителей новых территорий, которые временно живут в Вологодской области. Депутатский корпус поддержал законопроект, предусматривающий право граждан, имеющих место жительства в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а место пребывания которых находится на территории Вологодской области, на обращение за единовременной материальной помощью наравне с жителями области.