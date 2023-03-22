В Вологодской области повысят норматив на отлов и содержание безнадзорных животных

Фото: Общество защиты животных "Велес", ВКонтакте.

В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных. Об этом шла речь на отчете Правительства перед депутатами областного парламента. Всего в прошлом году специализированными организациями было отловлено 1271 животное. После стерилизации, вакцинации против бешенства и специальных отметок большая часть животных была выпущена обратно, часть передана владельцам. Но в текущем году в некоторых муниципалитетах столкнулись с серьезной проблемой при заключении контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных: там нет спецорганизаций, а планы по отлову животных не соответствуют их реальному количеству.

Сейчас норматив на содержание собак составляет 11 тыс. рублей. Он не позволяет перекрыть затраты, которые несут специализированные организации.

«Мы понимаем, что животные, находящиеся на свободном выгуле являются источником опасности и социальной напряженности. Более того, в региональных СМИ регулярно публикуются сообщения о том, что безнадзорно гуляющие собаки нападают на наших граждан. Ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка двух тысяч человек. Мы с коллегами по фракции «Единая Россия» убеждены, что ситуацию необходимо взять под контроль. Именно поэтому вышли с инициативой об увеличении норматива содержания безнадзорных животных. Это позволит привлечь организации, специализирующиеся на отлове и содержании животных», - сказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Предложение об увеличении норматива было озвучено на 19-й сессии Законодательного Собрания, в ходе которой с отчетом выступил губернатор Олег Кувшинников.

В соседних регионах на отлов и содержание безнадзорных животных тратится от 5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

"Я поддерживаю предложение фракции «Единая Россия» и предлагаю увеличить норматив с 11 до 18 тыс. рублей, а также внести изменения в правовые акты для того, чтобы специализированные организации могли заключать контракты на отлов животных по всей территории Вологодской области", - заявил глава региона.

Ранее проблема содержания безнадзорных животных обсуждалась на заседании фракции «Единая Россия». Заместитель Губернатора Михаил Глазков пояснил, что полномочия по отлову и содержанию собак и кошек, которые находятся на свободном выгуле, возложены на органы местного самоуправления районов и округов. В 2023 году в областном бюджете на эти цели было выделено 13,7 млн рублей.

Напомним также, что в начале марта в ЗСО на заседании рабочей группы обсуждался вопрос о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных. В настоящее время депутатами фракции «Единая Россия» ведется работа по разработке соответствующего законопроекта.

А по инициативе депутата Любови Царевой на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России будет рассматриваться вопрос о необходимости введения обязательной маркировки безнадзорных животных - так будет возможно определить хозяина и привлечь его к ответственности.